Петербуржцы создали петицию с требованием включить неработающие траволаторы на «Беговой»

«На станции метро «Беговая» не работает траволатор, что доставляет массу неудобств — особенно для маломобильных граждан. Когда у человека тяжелый багаж, к примеру, невозможно спускаться с ним по лестнице, особенно девушкам и людям пожилого возраста. Я спросил у одного из работников станции, почему же не работает ни один траволатор? И когда будут работать? На что получил ответ: никогда. Начальник метрополитена сказал не делать ничего. Должны были купить оборудование у немцев, купили у белорусов, сэкономив. Ничего не работает, чинить не собираются, сложно. Хотя траволаторы вверх работают исправно», — пишет автор петиции Михаил Звягин.

Станцию метро «Беговая» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.

К устранению дефектов на станциях метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» «Метрострой» приступил в октябре 2019 года. Тогда предельный срок сдачи объектов приходился на декабрь 2019 года.