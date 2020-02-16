Енота Йокки, который сбежал от своих хозяев во время отдыха в парке Гринвальд 31 декабря, наконец отыскали. Об этом рассказала Динара Ирсалиева в Instagram.
Енот Йокки, который потерялся в Ленобласти под Новый год, нашелся
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Фото: @raccoon_yokky_san
«Нашли! Возвращаемся домой! Йокки в жутком стрессе», — написала его владелица. В скором времени Йокки отведут к ветеринару.
Напомним, супруги Динара Ирсалиева и Антон Васильев потеряли своего домашнего питомца 31 декабря в парке Гринвальд. Хозяева жили в палатке в парке и пытались найти его каждый день. В поисках участвовали поисковые собаки, различные службы спасения животных, а также поблизости были установлены фотоловушки.
В середине января местные жители нашли следы енота на севере Ленобласти. Владельцам позвонил мужчина и сообщил, что видел Йокки в музее «Ялкала», который находится в посёлке Ильичево, а также на чердаке сарая, где он ночевал. Тогда сотрудники музея пообещали подкармливать животное, если он снова появится.
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