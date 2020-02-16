Енот Йокки, который потерялся в Ленобласти под Новый год, нашелся

Напомним, супруги Динара Ирсалиева и Антон Васильев потеряли своего домашнего питомца 31 декабря в парке Гринвальд. Хозяева жили в палатке в парке и пытались найти его каждый день. В поисках участвовали поисковые собаки, различные службы спасения животных, а также поблизости были установлены фотоловушки.



В середине января местные жители нашли следы енота на севере Ленобласти. Владельцам позвонил мужчина и сообщил, что видел Йокки в музее «Ялкала», который находится в посёлке Ильичево, а также на чердаке сарая, где он ночевал. Тогда сотрудники музея пообещали подкармливать животное, если он снова появится.

