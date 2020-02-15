Напротив дома № 119 на набережной канала Грибоедова отложили вырубку тополей до проведения ГБУ «Мостотрест» капитального ремонта этой территории. Об этом сообщается в письме аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, размещенном в сообществе «Тополя Грибоедова 119» в социальной сети «ВКонтакте».
Вырубку оставшихся тополей на канале Грибоедова приостановили до ремонта набережной
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Фото: «Тополя Грибоедова 119»/ Vera Souhoushina
Вице-губернатор ответил в нем на заявление активистов в Природоохранную прокуратуру, которые просили прекратить вырубку деревьев до выяснения обстоятельств. Как считают власти, состояние тополей – неудовлетворительное, а их корни портят гранитную набережную. Активисты же утверждают, что «аварийность» тополей не доказали.
Добавим, что в декабре 2019 года были проведены две независимые экспертизы, которые показали, что шесть из семи деревьев здоровы, а причин для вырубки нет.
Ранее в Муринском парке появились снеговики, выступающие против застройки участка 1,8 га парка второй очередью спорткомплекса «Нова Арена» и против вырубки деревьев. Главным героем, по словам активистов, стал почти двухметровый Снеговик Свободы от «Нова Арена». У него корона из морковок и плакат «Позор спорту, который развивается за счёт уничтожения парка». Рядом – снеговики поменьше с плакатами «Нет стройке в Муринском парке», «Я за Муринский парк» и другие.
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