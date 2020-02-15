Вырубку оставшихся тополей на канале Грибоедова приостановили до ремонта набережной

Ранее в Муринском парке появились снеговики, выступающие против застройки участка 1,8 га парка второй очередью спорткомплекса «Нова Арена» и против вырубки деревьев. Главным героем, по словам активистов, стал почти двухметровый Снеговик Свободы от «Нова Арена». У него корона из морковок и плакат «Позор спорту, который развивается за счёт уничтожения парка». Рядом – снеговики поменьше с плакатами «Нет стройке в Муринском парке», «Я за Муринский парк» и другие.

