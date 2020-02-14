Лаборатория качества городской жизни при Университете ИТМО узнала у петербуржцев, какие локации города они считают самыми романтичными. Как оказалось, чаще всего свидания и первые поцелуи случаются в исторической части Петербурга. Рассказываем, куда отправляться за романтикой.
Где в Петербурге чаще всего случаются свидания и первые поцелуи? Рассказывают исследователи ИТМО
В Петроградском районе — это Елагин остров, Приморский парк Победы, Заячий остров и Александровский сад. В Приморском районе провести свидание лучше всего в Парке 300-летия Петербурга, в Центральном районе — в Таврическом, Михайловском или Летнем садах, на Марсовом поле или Дворцовой площади. Если романтическая встреча планируется на Васильевском острове, лучше всего отправиться на Смоленское кладбище (Что? Да!) или в «Севкабель Порт». А если в Адмиралтейском районе — в «Новую Голландию» или Александровский сад.
Также для свиданий подходит Канонерский остров и Парк Победы. Рекомендуют также береговые линии Курортного, Петродворцового районов и Кронштадта. А для поцелуи лучше всего оставить до Стрелки Васильевского острова.
Как выяснили исследователи ИТМО, места первых поцелуев отличаются от мест для свиданий. Петербуржцы предпочитают целоваться в торговых центрах, кинотеатрах, кафе и других местах рядом с метро — особенно на площади Восстания — а также дома. Первые свидания у многих также проходили в парках и садах города — это Елагин остров, Парк 300-летия, Заячий остров и Александровский парк, Летний сад и Михайловский сад, а также в заведениях вдоль проспектов и линий - Невского проспекта, Вознесенского проспекта, 1-й и 12-й линий Васильевского острова.
Если идти на свидание не с кем или не хочется, благотворительный проект «Спасибо!» запускает акцию ко Дню святого Валентина. Магазин решил поддержать «разбитые» сердца и организовал сбор вещей бывших — потому что «день всех влюбленных хороший повод, чтобы провести время с любимыми или начать все с чистого листа». А еще смотрите нашу подборку картин о несчастливой любви: убедитесь, что в чувствах и нет ничего хорошего.
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