В Петроградском районе — это Елагин остров, Приморский парк Победы, Заячий остров и Александровский сад. В Приморском районе провести свидание лучше всего в Парке 300-летия Петербурга, в Центральном районе — в Таврическом, Михайловском или Летнем садах, на Марсовом поле или Дворцовой площади. Если романтическая встреча планируется на Васильевском острове, лучше всего отправиться на Смоленское кладбище (Что? Да!) или в «Севкабель Порт». А если в Адмиралтейском районе — в «Новую Голландию» или Александровский сад.

Также для свиданий подходит Канонерский остров и Парк Победы. Рекомендуют также береговые линии Курортного, Петродворцового районов и Кронштадта. А для поцелуи лучше всего оставить до Стрелки Васильевского острова.

Как выяснили исследователи ИТМО, места первых поцелуев отличаются от мест для свиданий. Петербуржцы предпочитают целоваться в торговых центрах, кинотеатрах, кафе и других местах рядом с метро — особенно на площади Восстания — а также дома. Первые свидания у многих также проходили в парках и садах города — это Елагин остров, Парк 300-летия, Заячий остров и Александровский парк, Летний сад и Михайловский сад, а также в заведениях вдоль проспектов и линий - Невского проспекта, Вознесенского проспекта, 1-й и 12-й линий Васильевского острова.