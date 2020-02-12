Я живу в историческом доме. Как его сохранить? Инструкция

Если вы живете в историческом здании и хотели бы улучшить, например, свою парадную – вот несколько базовых советов.

Мы работаем с историческим наследием, а значит, нужно быть предельно аккуратными. Одно неверное движение может уничтожить архитектурную деталь, так что действуем спокойно и без порывов.

Узнайте, в каком доме вы живете. Это можно просто загуглить. В центре Петербурга с точки зрения охраны памятников есть два типа зданий: историческая застройка и объекты культурного наследия. У первых охраняется фасад, что охраняется у вторых – прописано в документе под названием «Предмет охраны». Если вы собственник в доме-памятнике, вы имеете право запросить предмет охраны вашего дома в КГИОПе. Проще всего сделать это через электронную приемную, приложив документы, подтверждающие право собственности.

Если вы живете в памятнике, подумайте дважды перед тем, как что-то делать. Все работы в таких домах по закону должны быть согласованы с КГИОПом – можно через ту же электронную приемную начать диалог. Подробнее о том, как добиться разрешения от чиновников, можно прочитать здесь.

Ваш дом не памятник? Переходите к следующему пункту.

Проведите собрание жильцов и запротоколируйте его. Для того, чтобы что-то менять в доме, вам нужно получить согласие минимум 67% собственников.

Обязательно познакомьтесь со своей управляющей компанией и выясните ее планы на дом. Бывали случаи, когда жители своими силами делали ремонт в парадной, а потом УК его переделывали, ссылаясь на план работ.

Так, а что же делать, если отваливается плитка со стены, разбился витраж или столетняя дверь перестала закрываться? К сожалению, общих советов нет. Исторический дом — это старый живой организм со своими болезнями. Почти как ваш прадедушка. Вы же не стали бы оперировать его по инструкции из интернета, не отправив его на осмотр?

Один раз мы хотели отмыть плитку в доме-памятнике. Написали в КГИОП, те послали инспектора посмотреть на предмет разговора. Это стандартная процедура. Инспектор вернулся со строгим запретом прикасаться к плитке — оказалось, глина там была обожжена как-то не так, и сейчас вода для поверхности губительна. Если бы мы взялись мыть ее водой — глина бы воду впитала, и превратилась в подобие пластилина.

Какими бы ни были ваши планы – проконсультируйтесь со специалистами. Проще всего это сделать, написав в КГИОП о том, что вы хотите что-то сделать. Они обязательно направят к вам инспектора, который поможет разобраться, что делать дальше.

Выступление команды краеведов «ГЭНГЪ», а также других людей, которым небезразлична жизнь города, можно услышать 15 февраля на конференции «Петербург будущего». Вход бесплатный, но необходима регистрация.