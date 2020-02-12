Ксения Сидорина, создательница блога о петербургских парадных и участница краеведческого объединения «ГЭНГЪ», объясняет, как спасать старые витражи и что делать, если болит душа при виде отвалившейся плитки.
Я живу в историческом доме. Как его сохранить? Инструкция
Городу нужны активисты, и отдельной сферы, в которой нужны какие-то особые действия, нет – проблемы есть везде. Деревья рубят, исторические дома капиталят так, что волосы встают дыбом, жилкомсервисы не справляются ни с ремонтом, ни с содержанием.
Многие думают так: есть ответственные люди, которым я плачу налоги, пусть они и трудятся. Это в какой-то степени верно, профильные службы надо теребить. Но объективно ситуация такова, что если прямо сейчас не найдется активист, то чиновники могут уже – и не успеть что-то сделать. Так что одной рукой держим демонтируемые витражи, а другой строчим жалобы в КГИОП. Последнее, кстати, действует, КГИОП обычно реагирует.
Что касается действий. Всегда проще присоединиться к тому, кто что-то уже делает. Например, мы – краеведы ячейки «Гэнгъ» – находим и очищаем архитектурные детали в парадных города: печи, витражи, настенную плитку, майоликовые панно. Я разыскиваю нам реставраторов и согласовываю работы с комитетом, журналист Алексей Шишкин общается с жителями и управляющими компаниями, блогер Максим Косьмин проливает на всех океанское спокойствие, а генеалог Мария Тычинина, как никто другой, умеет организовать работу волонтеров на площадке. Наша первая акция прошла в марте 2019 года, и к сегодняшнему дню мы отладили систему работы.
К нам может присоединиться любой человек, достаточно не пропустить анонс новой акции в нашей группе и успеть, пока группа волонтеров не набрана. Вместе с нами всегда работает специалистка в сфере реставрации, а на объектах с юридическим охранным статусом – еще и лицензированные минкультом реставраторы. Этого требует закон, и на деле это не так сложно обеспечить, как кажется.
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Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Алексей Шишкин, Мария Тычинина
Если вы живете в историческом здании и хотели бы улучшить, например, свою парадную – вот несколько базовых советов.
Мы работаем с историческим наследием, а значит, нужно быть предельно аккуратными. Одно неверное движение может уничтожить архитектурную деталь, так что действуем спокойно и без порывов.
Узнайте, в каком доме вы живете. Это можно просто загуглить. В центре Петербурга с точки зрения охраны памятников есть два типа зданий: историческая застройка и объекты культурного наследия. У первых охраняется фасад, что охраняется у вторых – прописано в документе под названием «Предмет охраны». Если вы собственник в доме-памятнике, вы имеете право запросить предмет охраны вашего дома в КГИОПе. Проще всего сделать это через электронную приемную, приложив документы, подтверждающие право собственности.
Если вы живете в памятнике, подумайте дважды перед тем, как что-то делать. Все работы в таких домах по закону должны быть согласованы с КГИОПом – можно через ту же электронную приемную начать диалог. Подробнее о том, как добиться разрешения от чиновников, можно прочитать здесь.
Ваш дом не памятник? Переходите к следующему пункту.
Проведите собрание жильцов и запротоколируйте его. Для того, чтобы что-то менять в доме, вам нужно получить согласие минимум 67% собственников.
Обязательно познакомьтесь со своей управляющей компанией и выясните ее планы на дом. Бывали случаи, когда жители своими силами делали ремонт в парадной, а потом УК его переделывали, ссылаясь на план работ.
Так, а что же делать, если отваливается плитка со стены, разбился витраж или столетняя дверь перестала закрываться? К сожалению, общих советов нет. Исторический дом — это старый живой организм со своими болезнями. Почти как ваш прадедушка. Вы же не стали бы оперировать его по инструкции из интернета, не отправив его на осмотр?
Один раз мы хотели отмыть плитку в доме-памятнике. Написали в КГИОП, те послали инспектора посмотреть на предмет разговора. Это стандартная процедура. Инспектор вернулся со строгим запретом прикасаться к плитке — оказалось, глина там была обожжена как-то не так, и сейчас вода для поверхности губительна. Если бы мы взялись мыть ее водой — глина бы воду впитала, и превратилась в подобие пластилина.
Какими бы ни были ваши планы – проконсультируйтесь со специалистами. Проще всего это сделать, написав в КГИОП о том, что вы хотите что-то сделать. Они обязательно направят к вам инспектора, который поможет разобраться, что делать дальше.
Выступление команды краеведов «ГЭНГЪ», а также других людей, которым небезразлична жизнь города, можно услышать 15 февраля на конференции «Петербург будущего». Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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