Посмотрите на малышку Ксению — самую молодую подопечную Фонда балтийской нерпы. Она пьет из трубочки и сосет рыбку вместо соски

Как отметили биологи, нерпенок, родившийся в начале февраля, редкое явление — сезон размножения у балтийской нерпы должен начинаться с середины февраля. «Животное для выращивания не самое простое, так как ей, судя по состоянию пуповины и ряду других признаков, не более 3-х дней от роду. Потерялась она наверное во время шторма, прошедшего 3 дня назад. Неизвестно, успела ли ее хоть раз покормить мать, но сама она от голода уже где то наелась тростника», — рассказали они.

Напомним, в начале января в Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоились за потомство петербургских ластоногих — тогда на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях — животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. По прогнозам биологов, в 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена. Для того, чтобы следить за численностью нерп, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория, а биологи начали разрабатывать плавучие домики для нерпы. Первым тестовый экземпляр опробовал Крошик.