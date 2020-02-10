На Невском хотят снизить скорость до 40 км/ч. Поможет ли это уменьшить количество ДТП?

В данном случае город идет по пути введения ограничительных мер, но это необходимо. Вот почему.

Невский – самая загруженная транспортная артерия Петербурга со сложной структурой потоков и скоростных режимов. К нему примыкает больше 30 улиц, на каждой из которых тоже интенсивное движение. На нем примерно 30 пешеходных переходов – и это на 4,5 км протяженности. Здесь есть и автомобили, и автобусы, и троллейбусы, и прогулочный туристический транспорт, мотоциклы, мопеды, велосипеды и даже кареты, запряженные лошадьми. Прибавьте к этому разные стили вождения, эмоциональный настрой и уровни профессионального мастерства водителей, и мы получим гремучую смесь.

Неоднородность скорости и стилей вождения приводит к обгонам и перестроениям, из-за чего возрастает вероятность ДТП. При этом чем выше скорость, тем серьезнее последствия. При 40 км/ч угол обзора водителя составляет 100 градусов. Это позволяет видеть препятствия на дороге, оперативно оценивать ситуацию и принимать правильные решения. На скорости 60 км/ч угол обзора значительно ниже, риск в условиях сложной ситуации многократно возрастает и здесь многое зависит от уровня мастерства водителя.

С ростом скорости увеличивается и риск гибели пешехода в ДТП. Если столкновение произошло на 40 км/ч, то вероятность летального исхода составляет не более 12%, люди получают увечья, но выживают. А столкновения на 60 км/ч приводят к гибели 88% пешеходов.