С июля 2020 года на Невском проспекте планируют ввести ограничение скорости движения транспорта до 40 километров в час. Специально для «Собака.ru» кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории интеллектуальных транспортных систем Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН Ярослав Селиверстов объяснил, действительно ли эти меры будут эффективны в борьбе с ДТП и что нужно делать, чтобы на дорогах Петербурга перестали умирать люди.
На Невском хотят снизить скорость до 40 км/ч. Поможет ли это уменьшить количество ДТП?
Транспортная ситуация на Невском проспекте действительно непростая, это главная улица города, которая проходит через весь Центральный район. В 2019 году в Петербург приехало 10 млн. туристов и маршруты каждого проходили через Невский. Прибавим к этому жителей города и получим среднюю интенсивность не менее 60 тысяч человек в сутки одних только пешеходов и около 80 тысяч единиц различных видов транспорта. За 11 месяцев 2019 года (без декабря) по данным ГИБДД в Центральном районе было зарегистрировано 395 ДТП, в результате которых 453 человек получили увечья, а 11 погибли. В 2018 году ситуация была похожей: 415 ДТП, в результате которых 496 человек получили травмы, а уровень смертности не изменился. То есть ситуация не улучшается.
При этом стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы предполагает выход на уровень нулевой смертности к 2030 году. Для достижения такой амбициозной цели необходим комплексный подход: внедрение современных автоматизированных систем, поэтапная реконструкция городской транспортной сети с учетом теории организации бесконфликтного процесса движения, введение эффективных ограничительных мер, запрет уплотнительной застройки, ускоренное развитие улично-дорожной сети и строительство новых кольцевых магистралей.
В данном случае город идет по пути введения ограничительных мер, но это необходимо. Вот почему.
Невский – самая загруженная транспортная артерия Петербурга со сложной структурой потоков и скоростных режимов. К нему примыкает больше 30 улиц, на каждой из которых тоже интенсивное движение. На нем примерно 30 пешеходных переходов – и это на 4,5 км протяженности. Здесь есть и автомобили, и автобусы, и троллейбусы, и прогулочный туристический транспорт, мотоциклы, мопеды, велосипеды и даже кареты, запряженные лошадьми. Прибавьте к этому разные стили вождения, эмоциональный настрой и уровни профессионального мастерства водителей, и мы получим гремучую смесь.
Неоднородность скорости и стилей вождения приводит к обгонам и перестроениям, из-за чего возрастает вероятность ДТП. При этом чем выше скорость, тем серьезнее последствия. При 40 км/ч угол обзора водителя составляет 100 градусов. Это позволяет видеть препятствия на дороге, оперативно оценивать ситуацию и принимать правильные решения. На скорости 60 км/ч угол обзора значительно ниже, риск в условиях сложной ситуации многократно возрастает и здесь многое зависит от уровня мастерства водителя.
С ростом скорости увеличивается и риск гибели пешехода в ДТП. Если столкновение произошло на 40 км/ч, то вероятность летального исхода составляет не более 12%, люди получают увечья, но выживают. А столкновения на 60 км/ч приводят к гибели 88% пешеходов.
Именно поэтому не только в России, но и в Европе и в США пошли по пути ограничения максимально допустимой скорости движения. Такие же меры принимают в Мичигане, Юго-Восточной Англии, Осло и других городах.
Ограничение скорости является не единственным, но одним из важнейших компонентов транспортной безопасности. И его необходимо внедрять, если мы хотим сохранять жизни горожан. При этом скорость движения в часы пик не уменьшится, а даже увеличится – из-за снижения вероятности маневров и перестроений из одной полосы в другую.
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