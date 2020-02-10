Всего в программе «Водоканала», рассчитанной до 2024 года, 68 фонтанных объекта. В течение 2020 года в Петербурге восстановят фонтаны «Слава» в Парке победы, комплексы на Академическом проспекте в Пушкине и у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, фонтаны на площади Победы, а также объекты на Лермонтовском проспекте, улице Щербакова, Каменноостровском проспекте, 32, фонтан «У торга» в Зеленогорске и фонтан на Лесном проспекте, 61.

Напомним, в августе 2019 года в саду имени 30-летия Октября в Невском районе Петербурга появился новый фонтан. Комплекс был возведен на месте старого, который появился благодаря инициативе петербуржцев еще в 1940-х годах, однако пришел в запущение. В октябре босоногий ангел-талисман вернулся в ротонду Любашинского фонтана в Калининском районе — скульптуру отправляли на реставрацию.

А еще в Павильонном зале Малого Эрмитажа после реставрации запустили стенные фонтаны-раковины. Декоративные сооружения представляют собой копии «Фонтана слез» Бахчисарайского дворца в Крыму — они были созданы в середине XIX века по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера.