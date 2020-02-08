По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 9 февраля в Петербурге облачно, возможен небольшой мокрый снег и морось. Воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, а на дорогах образуется гололедица.

В понедельник, 10 февраля, в городе также будет ветрено — его усиление ожидают в дневное время. Температура воздуха ночью будет держаться в районе 0 градусов во Цельсию, днем потеплеет до 3 градусов со знаком «плюс». На следующий день, 11 февраля, в Петербурге будет еще теплее — от +2 до +4 градусов в течение суток.

Напомним, этого и ожидали синоптики — ранее Михаил Леус рассказал, что потепление придет в Петербург в субботу, 8 февраля. Незадолго до этого город провел самую холодную ночь за всю зиму.

Несмотря на недолгие морозы, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.