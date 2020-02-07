Хоккеисты СКА запустили акцию в помощь балтийским нерпам. И познакомились с Крошиком — он им помахал! 😍

На сегодняшний день из-за деятельности человека в Финском заливе осталось не более 200 особей балтийской кольчатой нерпы. Фонд друзей балтийской нерпы существует в Санкт-Петербурге с 2014 года, и его главная цель — сохранение редких морских млекопитающих Балтийского региона, в приоритете — балтийская кольчатая нерпа. На базе Центра изучения и сохранения морских млекопитающих специалисты Фонда работают и с другими видами морских млекопитающих нашего региона — балтийским серым тюленем и ладожской кольчатой нерпой.

Нынешняя зима выдалась необычайно теплой — ни льда, ни снега на Ладоге и в Финском заливе не наблюдалось впервые за долгое время, а это — обязательные условия для появления и роста нового потомства ластоногих. Поэтому специалисты Фонда прогнозируют, что этот сезон, скорее всего, будет особенно непростым. Помочь Фонду можно не только в рамках покупок в клубных магазинах, но и самостоятельно, перечислив денежные средства ссылка или поучаствовав в акциях в качестве волонтера. Отдельно отметим, что СКА планирует и в дальнейшем продолжать постепенно сокращать использование пластиковой упаковки.