Хоккеисты СКА запустили акцию в помощь балтийским нерпам. И познакомились с Крошиком — он им помахал! 😍

Петербургский хоккейный клуб СКА запустил новую благотворительную акцию в помощь балтийским нерпам. С февраля 2020 года в фирменных магазинах клуба отказались от использования полиэтиленовых пакетов для покупок в пользу бумажных, изготовленных из переработанного сырья. Все средства от продажи пакетов будут направляться в Фонд друзей балтийской нерпы. По случаю запуска акции хоккеисты СКА отправились в Фонд, чтобы познакомиться с главной ластоногой звездой Петербурга Крошиком. Посмотрите, как он рад гостям (и машет им!).
По случаю запуска благотворительной акции СКА и Фонда друзей балтийской нерпы форвард хоккейной команды Александр Барабанов отправился в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино, где познакомился познакомился с Крошиком — как называют его армейцы, «самым известным нерпенком России». Ластоногой звезде Петербурга достались не только объятия, но и мячик, с которым он с удовольствием поиграл. Также хоккеистов СКА познакомили с деятельностью Фонда друзей балтийской нерпы — экскурсию провел зоолог Вячеслав Алексеев. В 2013 году он вместе с женой Еленой Андриевской создал единственный в России центр спасения балтийской нерпы, выкормили 90 тюленей, а один из них — Крошик — стал символом Петербурга.
СКА о проблеме сокращения численности кольчатых нерп:
На сегодняшний день из-за деятельности человека в Финском заливе осталось не более 200 особей балтийской кольчатой нерпы. Фонд друзей балтийской нерпы существует в Санкт-Петербурге с 2014 года, и его главная цель — сохранение редких морских млекопитающих Балтийского региона, в приоритете — балтийская кольчатая нерпа. На базе Центра изучения и сохранения морских млекопитающих специалисты Фонда работают и с другими видами морских млекопитающих нашего региона — балтийским серым тюленем и ладожской кольчатой нерпой.
Нынешняя зима выдалась необычайно теплой — ни льда, ни снега на Ладоге и в Финском заливе не наблюдалось впервые за долгое время, а это — обязательные условия для появления и роста нового потомства ластоногих. Поэтому специалисты Фонда прогнозируют, что этот сезон, скорее всего, будет особенно непростым. Помочь Фонду можно не только в рамках покупок в клубных магазинах, но и самостоятельно, перечислив денежные средства ссылка или поучаствовав в акциях в качестве волонтера. Отдельно отметим, что СКА планирует и в дальнейшем продолжать постепенно сокращать использование пластиковой упаковки.
Напомним, в начале января в Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоились за потомство петербургских ластоногих — тогда на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях — животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. По прогнозам биологов, в 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена. Для того, чтобы следить за численностью нерп, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория, а биологи начали разрабатывать плавучие домики для нерпы. Первым тестовый экземпляр опробовал Крошик.
А еще посмотрите на первую подопечную Фонда друзей балтийской нерпы в 2020 году — малышку Ксению.
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