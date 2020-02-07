В здании РНБ на Фонтанке откроют культурно-просветительский центр

«Мы буквально на днях закрыли все вопросы по проектно-сметной документации на проведение противоаварийных работ. Документы отправлены на рассмотрение в Министерство культуры России. Заместитель министра Ольга Ярилова была на объекте, мы ей показали его состояние. Ждем экспертов, которые дадут рекомендации о проекте работ по восстановлению здания. В первую очередь, нужно отремонтировать крышу и подвалы. Работы планируется начать весной этого года и в короткие сроки их провести», — рассказал директор РНБ Александр Вершинин.

Здание Санкт-Петербургского училища ордена святой Екатерины (Екатерининский институт) на набережной реки Фонтанки, 36 возведено в 1804-1807 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги в стиле классицизм — это протяженное 3-этажное здание, центральная часть которого выделена 8-колонным портиком. В настоящее время здание принадлежит Российской национальной библиотеке и является ее филиалом — здесь располагаются газетный, нотный и юношеский залы, а также концертный зал.

Напомним, пока Российская национальная библиотека осуществляет масштабный переезд в новое здание на Московском проспекте, дирекция РНБ рассматривает варианты, под что отвести освободившиеся помещения. Так, в здании на Садовой улице может открыться музей имени Ивана Крылова, а сам баснописец — стать «брендом библиотеки». Ранее сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ отреставрировали уникальный «Атлас Санкт-Петербурга 1798 года». Издание содержит наиболее полную информацию о состоянии города в XVIII веке в подробно иллюстрирует, какой была столица Российской империи 200 лет назад.