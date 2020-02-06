Смольный обнародовал техническое задание для разработки ландшафтно-архитектурных концепций парка «Тучков буян» в Петербурге. 8 бюро-финалистов, которые займутся проектированием, должны сделать акцент на зеленых насаждениях — планируется, что 70% пространства займут деревья.
Смольный обнародовал техническое задание для разработки концепции парка «Тучков буян»
Зеленые насаждения парка должны быть небольшими — от лужаек для уединенного тихого отдыха до полян средних размеров, предназначенных «для социального взаимодействия». Отмечается, что последние в зимнее время года будут трансформироваться в катки или площадки для других активностей. При этом в приоритете местная флора — сосны, ели, пихты, березы, рябины, которые не требуют особого ухода.
В числе рекомендованных построек в Смольном называют многофункциональный павильон с пространством для проведения мероприятий на 250 человек, оранжерея общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров, фуд-маркет, ресторан, кафе, небольшие кофейни и булочные. Также частью «Тучкова буяна» должны стать смотровая площадка, причал на набережной Малой Невы и амфитеатр на 400 человек.
Стоимость создания парка «Тучков буян» не должна превышать 6 миллиардов рублей, ожидаемая посещаемость пространства — 6,7 миллиона человек в год. «Была ясно обозначена позиция губернатора — сделать очень яркий, заметный на международном уровне проект. Но в техзадании эти амбиции совершенно не видны. Контекст отражен нечетко: мы хотим некое нетрадиционное содержание в традиционных формах. В представлениях о прекрасном это, может, и так, но в реальности на этом участке нужно решать множество архитектурных и градостроительных задач», — отмечает архитектурный критик Мария Элькина.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
Свои заявки на участие в конкурсе концепций парка «Тучков буян» подали более 200 архитектурных бюро — в том числе ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Финалистами конкурса стали 8 команд. В числе прошедших — петербургские «Студия 44» Никиты Явейна и архитектурное бюро «Хвоя».
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