Смольный обнародовал техническое задание для разработки концепции парка «Тучков буян»

Зеленые насаждения парка должны быть небольшими — от лужаек для уединенного тихого отдыха до полян средних размеров, предназначенных «для социального взаимодействия». Отмечается, что последние в зимнее время года будут трансформироваться в катки или площадки для других активностей. При этом в приоритете местная флора — сосны, ели, пихты, березы, рябины, которые не требуют особого ухода.

В числе рекомендованных построек в Смольном называют многофункциональный павильон с пространством для проведения мероприятий на 250 человек, оранжерея общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров, фуд-маркет, ресторан, кафе, небольшие кофейни и булочные. Также частью «Тучкова буяна» должны стать смотровая площадка, причал на набережной Малой Невы и амфитеатр на 400 человек.

Стоимость создания парка «Тучков буян» не должна превышать 6 миллиардов рублей, ожидаемая посещаемость пространства — 6,7 миллиона человек в год. «Была ясно обозначена позиция губернатора — сделать очень яркий, заметный на международном уровне проект. Но в техзадании эти амбиции совершенно не видны. Контекст отражен нечетко: мы хотим некое нетрадиционное содержание в традиционных формах. В представлениях о прекрасном это, может, и так, но в реальности на этом участке нужно решать множество архитектурных и градостроительных задач», — отмечает архитектурный критик Мария Элькина.