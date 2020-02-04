Стены Меншикова бастиона в Петропавловской крепости разрушаются. Их не могут отреставрировать из-за первой постройки Петербурга

Работы на Меншиковом бастионе ведутся с 2010-2011 годов — тогда со стен была удалена бетонная стяжка и началась выемка грунта для дальнейшей гидроизоляции. «Спустя почти девять лет музей так и не выполнил свою основную функцию — не дошел до проектной отметки по всей площади бастиона, не выполнил гидроизоляцию стен, работы остановлены, объект законсервирован. Вызывают очень большие опасения каменные конструкции бастиона», — приводит ТАСС слова начальника отдела капитального ремонта и реставрации музея Ольги Куликовой.

Как отмечают в Музее истории Санкт-Петербурга, если гидроизоляционные работы не удастся начать, это приведет к утрате как археологической находки — возможно, самой первой постройки Петербурга — так и самого Меншикова бастиона. «Провести гидроизоляцию, не повредив деревоземляной вал, невозможно, разобрать хотя бы часть вала, признанного вновь выявленным археологическим объектом, музей не имеет права. Здесь необходимо коллегиальное решение специалистов по охране памятников и археологов», — добавляют в дирекции.

Напомним, деревянно-земляной вал находится на глубине в несколько метров под уже существующей каменной постройкой и может быть признан фактическим началом Петербурга. Еще в начале 2019 года находка вызвала множество вопросов у исследователей и всего музейного сообщества — бастион, находящийся под Петропавловской крепостью, фактически является местом, в котором начиналась история Петербурга и его застройка в 1703 году. Сейчас музейное сообщество стоит перед выбором — реконструировать каменную Петропавловскую крепость или восстанавливать историческую деревянно-земляную.