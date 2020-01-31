Автомобилисты потребовали демаркировать две велополосы в Петроградском районе

«Для ее создания была запрещена парковка по четной стороне, а дополнительных парковочных мест для жителей и гостей района создано не было. Из-за велополосы дворы превратились в небезопасные парковки с транзитным трафиком автомобилей. Велополоса не пользуется популярностью. Очень редко ее используют в теплое время года. В зимнее время ее не использует никто. За сутки может не проехать ни один велосипедист», — заявляют автомобилисты в тексте петиции на Change.org. С момента создания 19 января ее подписали 95 человек.

Напомним, городской центр управления парковками принял решение не демаркировать велополосу на набережной реки Фонтанки. Ранее с предложением ликвидировать дорожки выступили муниципальные депутаты из МО «Сенной округ» — они хотели разместить на данной территории парковочные места для автомобилей. Выделенная полоса для велосипедистов на набережной реки Фонтанки появилась в Петербурге одной из первых — в 2017 году в рамках проекта «Твой бюджет». В 2018 году ее продлили до Московского проспекта.

Летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки, общая протяженность которой составит порядка 6 километров. Также Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Ранее в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. В городе проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова. А в 2020 году в Петербурге появится еще 20 километров велодорожек.