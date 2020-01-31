Во время демонтажа крыши СКК обрушилось все здание

Сегодня, 31 января, рабочие приступили к демонтажу крыши СКК «Петербургский». Около 15:00 произошло внеплановое обрушение всего здания. Как пишут «Фонтанка» и активисты, которые выступали против реконструкции СКК, возможно есть пострадавшие. К 15:20 к площадке подъехали машины пожарной и реанимации.

UPD: К 17:20 спасатели нашли под завалами тело погибшего рабочего — 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова. На данный момент уголовное дело по факту случившегося все еще не возбуждено.