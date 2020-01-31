Во время демонтажа крыши СКК обрушилось все здание

Сегодня, 31 января, рабочие приступили к демонтажу крыши СКК «Петербургский». Около 15:00 произошло внеплановое обрушение всего здания. Как пишут «Фонтанка» и активисты, которые выступали против реконструкции СКК, возможно есть пострадавшие. К 15:20 к площадке подъехали машины пожарной и реанимации.
UPD: К 17:20 спасатели нашли под завалами тело погибшего рабочего — 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова. На данный момент уголовное дело по факту случившегося все еще не возбуждено.
Напомним, ранее институт «Геореконструкция» подвел итоги экспертизы крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», реконструкцией которого занимается «СКА Арена». Согласно полученным данным, крыша СКК имеет множественные дефекты — узлы крепления смещены, а около половины всей площади мембранной кровли поражено коррозией. Фактическая несущая способность крыши комплекса также не обеспечивается — заходить в СКК опасно.
К Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
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