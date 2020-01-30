В Петербурге появилось объединение рестораторов. Они будут улучшать имидж улицы Рубинштейна

Как пишет «Коммерсантъ», инициаторами создания объединения «Рубинштейн и партнеры» стали представители ресторанных групп The Hat Group, Smoke BBQ, Duo Band и Bekitzer Family — они намерены заняться благоустройством улицы Рубинштейна и сделать ее комфортной для жителей близлежащих домов и бизнес-среды.

В ближайших планах объединения — проведение активностей, которые помогли бы решить проблемы взаимодействия местных жителей и владельцев ресторанов на Рубинштейна. Так, рестораторы планируют установить дополнительное патрулирование улицы, а также организовать раздельный сбор мусора в заведениях и проводить регулярную дезинсекцию.

Напомним, ранее жители улицы Рубинштейна жаловались на работу дорожных служб в ночное время, выгнали уличную часть программы стендап-фестиваля на Манежную площадь и Малую Садовую, отказали организаторам фестиваля «День Д» в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов до своей эмиграции, потребовали запретить концерты уличного пианиста Виталия Сумарокова и объявили войну рестораторам. Они, в свою очередь, не стали отчаиваться и предложили мировую — а теперь регулярно устраивают воркшопы, на которых пытаются придумать альтернативу для всех.