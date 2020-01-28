В 2020 году в Петербурге появится более 20 километров новых велодорожек

Один из новых веломаршрутов, запланированных Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на 2020 год, будет проложен от проспекта Культуры через Тихорецкий проспект до проспекта Тореза, до Институтского проспекта через парк Лесотехнической академии, Парголовскую улицу до Кантемировкой улицы.

На юге Петербурга также появятся дорожки для велосипедистов. Маршрут начнется в Московском районе, пройдет через Фрунзенский район и закончится в центре — велосипедисты смогут проехать от от улицы Типанова до проспекта Славы до Софийской улицы, от Бухарестской улицы и вновь в центр Петербурга.

Всего в городе проложат 20 километров маршрутов для велосипедистов — на реализацию планов заложено около 140 миллионов рублей.

Напомним, городской центр управления парковками принял решение не демаркировать велополосу на набережной реки Фонтанки. Ранее с предложением ликвидировать дорожки выступили муниципальные депутаты из МО «Сенной округ» — они хотели разместить на данной территории парковочные места для автомобилей.

Выделенная полоса для велосипедистов на набережной реки Фонтанки появилась в Петербурге одной из первых — в 2017 году в рамках проекта «Твой бюджет». В 2018 году ее продлили до Московского проспекта. Полоса вдоль Фонтанки стала камнем преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.

Летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки, общая протяженность которой составит порядка 6 километров. Также Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Ранее в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. А еще в городе проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова.