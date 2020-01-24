«Тучков буян» станет отдельным историческим районом Петербурга

Ранее территория, ставшая сейчас районом «Тучков буян», являлась частью Петроградской стороны. В будущем на нем планируется строительство одноименного парка. В ноябре 2019 года КБ Стрелка совместно с Европейским университетом запустило международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» — участие в нем приняли более 200 архитектурных команд.

В апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров.

Позже президент России Владимир Путин одобрил проект парка и театра Бориса Эйфмана на территории между набережной Невы и проспектом Добролюбова. Строительство Судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.