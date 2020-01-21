Из-за транспортной реформы Петербурга, в рамках которой почти 300 направлений перестанут существовать, а 62 изменят свою трассировку, горожанам придется ездить с пересадками. Такой сценарий предсказали в ГКУ «Организатор перевозок» после того, как «прогнали новую маршрутную сеть» через транспортную модель города.
Из-за транспортной реформы петербуржцам придется ездить с пересадками. Смольный предлагает ввести новый проездной
-
Marek Valovic / Shutterstock.com
Для решения возможной проблемы в Петербурге предлагают ввести новый проездной. «У 120 тысяч человек может появиться пересадка на маршруте следования. Чтобы человек не платил два раза за поездку, будет предусмотрено тарифное меню 60 минут. Если вы в одном транспортном средстве заплатили за проезд, то следующие 60 минут вы не будете платить», — рассказал директор ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».
Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. Петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить коммерческие маршруты. Они указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. А УФАС выдало властям города предупреждение, вызванное повышением цен на проезд и транспортной реформой. В ведомстве обеспокоены возможным нарушением антимонопольного законодательства.
Теперь власти планируют оставить часть маршруток в Петербурге. После реформы они могут продолжить курсировать на нерегулируемом тарифе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.