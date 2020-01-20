Уличный художник Loketski проведет свою первую персональную выставку в Петербурге

В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. На православную Пасху художник изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. Позже Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первую работу из серии «Раздельный сбор чувств», которая была призвана напомнить, что «любовь не выбросишь».

В конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. А также на Парнасе появился «Философский камень» и раненый Наполеон со снежинкой во лбу.

В июле 2019 года Loketski создал плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, художник показал в августе, а «Дверь в светлое будущее» появилась в конце лета — работа, затрагивающую проблемы взросления и ответственности.

Напомним, 12 ноября на канале Грибоедова, где просевший участок набережной укрепили мешками с песком, появился Умка — одна из недавних работ уличного художника Loketski. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. Стрит-арт был стерт сотрудниками «Мостотреста» в день создания, а его автор обвинен в вандализме — за надругательство над объектом культурного наследия. Спустя двое суток Умка вернулся — с транспарантом.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, Loketski разместил выдержки из документа на руинах бетонной плиты. Но после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого было предложено передать часть обязанностей главы государства Государственной думе и внести поправки в Конституцию, Loketski принял решение избавиться от своей работы. Теперь на Парнасе находится мемориал «тексту, который мы теряем».