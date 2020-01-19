В Петербурге зафиксировали очередной температурный рекорд. В этот день так тепло было почти сто лет назад

Напомним, 15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. Сегодня, 17 января, взят третий рекорд — температура воздуха в городе достигла отметки +5 градусов — это на 0,1 градус выше, чем при предыдущем рекорде — в 1925 году.

До конца недели Петербург и Ленобласть проведут в аномальной зоне тепла. Отклонение от климатической нормы составит 12 градусов — и подобная картина ждет не только Северо-Запад, но и большую часть страны. Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.

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