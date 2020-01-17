Жители Пушкина спасли ушастую сову. У пернатой было сломано крыло

«Сегодня гуляли с мужем и детьми и с далека увидели что-то непонятное. Муж говорит, смотри, это пакет или кот? Я говорю да нет, неужели сова? Подошли и правда — сова. Со сломаным крылом. В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей», — поделилась петербурженка. Сейчас ушастая сова находится в центре реабилитации диких животных «Сирин». Специалисты уверяют — жить пернатая будет, правда, теперь только среди людей.

Напомним, в прошлом сентябре инспекторы Комитета по природопользованию спасли птенца скопы — хищной птицы, занесенной в Красную книгу России и являющейся единственной представительницей семейства скопиных. Пернатую атаковали дворовые кошки, из-за чего та не могла взлететь. Еще одну сову, краснокнижкую и истощенную, спасли на Невском проспекте от принудительных фотосессий.

В августе петербуржец спас краснокнижного серого гуся — водоплавающая птица тонула в водах реки Фонтанки. Пернатая оказалась вдалеке от места гнездования не случайно — таким образом птица спасалась от хищных лис, енотовидных собак и ястребов-тетеревятников. Подлечив, гуся выпустили в естественную среду обитания.

Ранее петербуржец спас дикую сову, потерявшую сознание в центре города из-за шока. Тогда орнитологи недоумевали, как не приспособленное к жизни вместе с человеком создание оказалось на улице. Осенью 2018 года инспекторы спасли сову, которую использовали для платных фотографий с туристами на Дворцовой площади — тогда хозяин птицы свою вину не признал и рассказал, что купил птицу в подарок девушке и просто шел с ней домой через центр города.