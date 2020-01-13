Площадка для сбора отслуживших елок будет работать 14, 15 и 16 января с 10:30 до 22:00 — она разместится за зданием «Бутылки», возле контейнеров для раздельного сбора мусора. Перед тем, как оставить елку, необходимо полностью очистить ее от пленки, мишуры и других украшений.

С 8 по 18 января в Красногвардейском районе будет действовать экоакция «Елки в щепки», где новогодние деревья пойдут на утилизацию. Все елки также будут переработаны в щепу и переданы в реабилитационный центр для животных «Велес». С 9 января пункты приема отслуживших елок также работают по всему Петербургу — полный список мест можно посмотреть здесь.

Напомним, по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект». Кроме того, Новая Голландия открывает новый корпус «Дом 12». Там откроется филиал музея современного искусства «Гараж» и бистро Матильды Шнуровой.