Что ждет Петербург в 2020 году?

Летать из Пулково можно будет дешевле. Правда, не по всем направлениям

Режим «открытого неба» будет введен в петербургском аэропорту «Пулково» с 1 января 2020 года. Седьмая степень авиационной свободы на ближайшие 5 лет сделает возможными вылеты иностранных перевозчиков из Петербурга не только в свою страну, но и по другим направлениям.

В перечень направлений, по которым будут осуществляться полеты, вошли 30 стран мира. Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония. Их самолеты смогут смогут летать из Петербурга в страны, где не зарегистрированы.

Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги) смогут летать в «Пулково» с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета.

Свою заинтересованность в выполнении рейсов в рамках «открытого неба» выразили такие компании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One. Официальный прием заявок от перевозчиков начнется с 2020 года.

Вероятно, статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%. Число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.