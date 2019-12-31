От чемпионата Европы по футболу до открытия музея Иосифа Бродского: рассказываем обо всех интересных планах на 2020 год в Петербурге.
Что ждет Петербург в 2020 году?
Исчезнут маршрутки и подорожает проезд
С 1 января разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей, максимальная стоимость поездки по «Подорожнику» составит 37 рублей, минимальная — 29. Все цены на транспорт можно посмотреть здесь.
После того, как стало известно об отмене 271 коммерческих маршрутов в Петербурге, горожане создали петицию с требованием сохранить транспорт с буквой «К», а УФАС выдало предупреждение, в Смольном вернулись к обсуждению транспортной реформы. Теперь власти Петербурга не исключают возможности сохранения части маршруток. Однако они продолжат курсировать на нерегулируемом тарифе и без возможности льготного проезда. О грядущей реформе мы поговорили с транспортным экспертом.
Летать из Пулково можно будет дешевле. Правда, не по всем направлениям
Режим «открытого неба» будет введен в петербургском аэропорту «Пулково» с 1 января 2020 года. Седьмая степень авиационной свободы на ближайшие 5 лет сделает возможными вылеты иностранных перевозчиков из Петербурга не только в свою страну, но и по другим направлениям.
В перечень направлений, по которым будут осуществляться полеты, вошли 30 стран мира. Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония. Их самолеты смогут смогут летать из Петербурга в страны, где не зарегистрированы.
Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги) смогут летать в «Пулково» с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета.
Свою заинтересованность в выполнении рейсов в рамках «открытого неба» выразили такие компании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One. Официальный прием заявок от перевозчиков начнется с 2020 года.
Вероятно, статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%. Число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.
Стартует мусорная реформа. Ожидается, что в результате в Петербурге появится общегородская система раздельного сбора
Мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, все-таки проведут в 2020 году — несмотря на то, что 19 ноября ее официально перенесли еще на год. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, «ускорение» Смольному дал президент России Владимир Путин. «Мы не будем тянуть — об этом и говорил президент. Он дал нам с губернатором Ленобласти ускорение. Мы начнем постепенно входить в эту реформу в 2020 году», — подчеркнул Беглов.
Ранее чиновники заявляли, что «город не готов к таким глобальным переменам». «Собака.ru» задалась вопросом – действительно ли мы не готовы? Ответить на него мы попросили горожан.
Музей Иосифа Бродского наконец откроется
Проект частного музея в квартире дома Мурузи, где поэт прожил почти двадцать лет до эмиграции в 1972 году, не двигался с мертвой точки, так как одна из пожилых жительниц отказывалась покидать свой дом. В итоге после долгих переговоров был найден компромисс: музею отойдет новая квартира и половина мемориальной — коридор, кухня, полторы комнаты. Соседка же останется жить в исторической части с отдельным входом. Открыть музей поэта планируется в мае 2020 года — к 80-летию со Дня его рождения.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Петербурге
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге планируют организовать и в спальных районах — помимо главной на Конюшенной площади.
Также стало известно, что прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала новым послом Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. В своем новом амплуа Вишнева присоединится к художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, футболисту Александру Кержакову и оперному певцу Василию Герелло, которые также являются послами Евро-2020.
На проведение чемпионата не повлияет допинговый скандал: в его результате российских спортсменов отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира, но не от континентальных соревнований.
В Петербурге состоится первый российский Ironman
Триатлон Ironman впервые проведут в России. Соревнования стартуют 19 июля 2020 года в Петербурге и будут состоять из трех этапов — заплыва, велосипедной гонки и марафонского забега, которые пройдут Крестовском и Елагином островах, Гребном канале и Приморском шоссе. Все 2 тысячи слотов на участие раскупили за 3 часа!
Самозанятые Петербурга и Ленобласти начнут платить налог
С замозанятых россиян в 19 регионах страны, в том числе в Петербурге и Ленобласти, начнут взимать налоги на профессиональный доход. Пилотный проект по введению налога был запущен в четырех регионах России— Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Уже в ноябре в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тысяч человек — они платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% от юридических.
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Проект реконструкции Большого Гостиного двора. Фото: "Студия 44"
Благоустроят двор Большого Гостиного Двора, сад Смольного собора, парк Авиаторов и другое
Во дворе Большого Гостиного двора появится новое культурно-гастрономическое пространство. Благоустроят часть сада Смольного собора. До конца 2020 года на территории зеленой зоны восстановят историческую ландшафтную композицию, отремонтируют газоны и дорожную сеть, а также вылечат нуждающиеся в этом деревья.
«Дорогу жизни» от Петербурга до деревни Морье, повторяющую сухопутный участок магистрали, по которому в годы блокады Ленинграда доставляли продовольствие и осуществляли эвакуацию, отремонтируют.
Завод «Арсенал» преобразуют в арт-пространство в 2020 году. Там будут проходить фестивали, выставки и спектакли.
Парк Авиаторов, который располагается между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами в Московском районе, начнут благоустраивать. В запустении прибывает территория в 35,2 гектара — уступая Московскому парку Победы в два раза, он является вторым по величине в районе.
Отреставрируют Зеленый мост и восемь интерьеров Александровского дворца
Капитальная реставрация Зеленого моста через Мойку закончится в мае 2020 год. Переправу не реставрировали с 1908 года, работы начались в апреле 2019-го.
Первые восемь интерьеров Александровского дворца, последнего дома семьи императора Николая II в Царском селе, откроются для посетителей. Основная часть работ в них уже завершена. В ходе реставрации специалисты опирались на иконографию — любительские фотографии членов семьи, а также автохромы 1917 года. Масштабные работы по восстановлению последнего дома семьи императора начались в 2012 году, в 2015-ом дворец был закрыт для посещения.
Также комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разработает в 2020 году 60 проектов реставрации исторических фасадов в Петербурге. На эти цели из бюджета города выделено 185 миллионов рублей.
До Выборга и Великого Новгорода можно будет добраться по воде
Между Петербургом и Великим Новгородом запустят регулярный речной туристический маршрут. Возведение сети речных причалов в рамках проекта началось в 2017 году — они уже появились в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в истоке Невы и Киришах, в августе также завершилось строительство причала в поселке Дубровка Всеволжского района Ленобласти. В настоящий момент ведется работа по обустройству причала в селе Грузино Новгородской области и в Великом Новгороде.
К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Петербург для водных такси.
Новая Голландия проведет первый международный фестиваль дебютного кино и откроет новый корпус
Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» запускает «Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии». Первая конкурсная программа будет показана уже в 2020 году. Программа будет состоять из международного конкурса полного и короткого метра. В конкурс полного метра принимаются игровые фильмы, а в конкурс короткого метра — документальные, экспериментальные и игровые картины, которые жюри оценивает на равных.
Уже в начале 2020 года рукотворный остров «Новая Голландия» откроет новый корпус — «Дом 12». Здание, в котором ранее располагались лесные склады, станет площадкой для новых резидентов общественного пространства — Музея современного искусства «Гараж», ресторана «КоКоКо» и бистро Матильды Шнуровой.
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