Как приготовить салат «Оливье» в бетономешалке? Показывают сотрудники строительного магазина

Инициатором акции по приготовлению салата «Оливье» в бетономешалке выступил Андрей Кувшинников, сотрудник отдела корпоративных продаж магазина «Кувалда.ру». В разговоре с «Лайфом» он признался, что лично попробовал получившийся салат. «Сам лично пробовал салат. Мы покрывали покрытием специальным пищевым изнутри... Мы чисто под видео делали салат, не для корпоратива. А корпоратив будет без бетономешалки», — заявил Кувшинников.

«Надо было засыпать все и включить… Не бетон же», «В конце получается каша», «Красавчики, теперь осталось бензовоз с водкой подогнать — и все», «К столу подавать будут на тачанке с лопатой, а на порции раскладывать куда будут — боюсь представить», «Пошел чистить свою от цемента.... Это гениально!», — реагируют в комментариях под видео.

Напомним, главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин дал совет россиянам на предстоящие новогодние праздники. По его словам, все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы — «это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками», поэтому жителям страны просто стоит «ограничиться бокалом сухого вина и не переедать».