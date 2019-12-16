Мир находится на пороге нового десятилетия — самое время осмыслять, что происходило с нами в последние годы. На лекции в «Доме кино» историк и амбассадор петербургской идентичности Лев Лурье рассказал о главных событиях периода 2010-2020 годов и объяснил, как за это время изменился Петербург. «Собака.ru» записала все самое важное.
«Конец бездарной эпохи»: Лев Лурье — о том, чем нам запомнится десятилетие 2010-2020 годов
Новое десятилетие начнется 1 января 2020 года. История России последних двух столетий напоминает зебру: бывают десятилетия минус, бывают десятилетия плюс: иногда история движется, а иногда замирает. Период с 2010 до 2020 года в России был очень насыщенным.
Важнейшие вехи уходящего десятилетия
2010-2011 годы
Войны в Афганистане и Ираке
Десятилетие началось с двух важных войн, которые изменили роль США в мире: война в Афганистане из-за теракта 11 сентября 2001 года и война в Ираке, которая началась с того, что американская разведка обвинила Саддама Хусейна в разработке оружия массового поражения.
Действия США на Востоке привели к первому серьезному расколу между Европой и Америкой. В 2019 году президент Трамп вывел последние войска из Ирака.
Смерть Леха Качиньского в Смоленске
Президент Польши Лех Качиньский должен прибыть в Смоленск, чтобы почтить память поляков, расстрелянных НКВД. Но произошла авиакатастрофа, и 10 апреля 2010 года он разбился вместе с высшим руководством страны и женой. Эта история надолго испортила и так непростые отношения между Россией и Польшей.
В Польше считали, что самолет упал при содействии российских властей. До сих пор полякам почему-то не выдают остатки авиалайнера, и это безусловно мешает расследованию. Я убежден, что самолет упал из-за нарушений норм безопасности.
Беспорядки на Манежной площади в Москве
В 2010 году в Москве произошли беспорядки, которые были связаны с убийством болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Люди посчитали, что полиция покрывает преступников, и вышли на митинг.
Фанаты «Спартака», ЦСКА и «Динамо» протестовали на Манежной площади: это были страшные волнения с применением насилия. Если революция в России произойдет, то она будет твориться руками таких людей, а не участников летних московских протестов 2019 года. Болельщики намного страшнее школьников и студентов.
Арабская весна
Одну из решающих ролей в десятилетии сыграла так называемая Арабская весна 2010-2011 годов. Уже давно развитие христианского и мусульманского миров пошло разными путями. Существуют только несколько полудемократических мусульманских стран: Турция, Малайзия и в последние годы Индонезия, но в основном это жесткие автократии.
В 2010 году в арабских странах начались митинги против коррупции и кумовства. Протесты были кровавыми с самого начала, но революция победила только в одной стране — Тунисе. В Египте к власти пришли исламские экстремисты, они причастны к страшной гибели Муаммара Каддафи в Ливии. Каддафи сам был злодеем, но его смерть была еще большим злодейством.
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Сергей Магнитский
2012 год
Смерть юриста Магнитского и принятие закона об «иноагентах»
С 2008 года экономическая ситуация в России начала меняться. В Америке произошло падение рынка недвижимости, у нас — удешевление нефти. Эти факторы привели к мировому экономическому кризису.
В результате начала нарастать российская протестная волна против коррупции. Смерть юриста Сергея Магнитского стала катализатором волнений: он попал в тюрьму после того, как заявил о существовании схем масштабного хищения бюджетных средств чиновниками и силовиками. Через 11 месяцев пребывания в СИЗО он умер, так как ему не оказали должную медицинскую помощь.
В США был принят «закон Магнитского», который вводил персональные санкции для российских граждан, ответственных за нарушение прав человека. После этого был принят закон об иностранных агентах, который отрезал общественные организации от иностранных граждан. Все подобные сообщества заставили отказаться от переводов из-за границы и написать на всех документах и страницах в интернете позорную надпись, что они являются иностранными агентами.
Вступление Владимира Путина на пост президента в 2012 году
4 марта 2012 года Владимир Путин начал фактически свой третий срок, сменив Дмитрия Медведева на посту президента. Было очевидно, что хотя и Конституция формально соблюдена, Путину нельзя было переизбираться — это привело к массовым протестам.
Закон Димы Яковлева
Начинается ухудшение отношений России и Запада. 28 декабря 2012 года был принят «закон Димы Яковлева», запрещающий въезд и определяющий арест активов граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против граждан России. Одна статья этого закона запрещает усыновление русских детей американскими гражданами.
Дима Яковлев, уроженец Псковской области, погиб через 3 месяца после усыновления американской семьей.
Ситуация с этим законом страшна тем, что речь идет о детях-инвалидах. Как бы мы ни ругались на Запад, но он готов усыновлять детей с увечьями. Этот закон вызвал отторжение у российского народа.
Наращивание экономических связей с Китаем
Охлаждение отношений с Западом в 2010-х годах привело Россию к союзу с Китаем. С этой страной отношения у нас такие же сложные как, например, с Белоруссией. Но если споры с Лукашенко происходят в открытую, то Китай никогда не ругается, а только улыбается.
С одной стороны, КНДР не признал присоединение Крыма, а также не поддерживает нашу политику в отношении Украины. А с другой — Китай соперничает с Америкой, как и Россия. Это осторожная страна, и мы видим, как аккуратно Китай повел себя в 2019 году во время протестов Гонконге. Китайское руководство понимает, что резкие движения могут вызвать обвал. И, конечно, в следующее десятилетие роль Китая в мире будет только возрастать.
Освобождение Михаила Ходорковского
В 2013 году Путин совершил неожиданный благородный поступок. Зная, что мать Михаила Ходорковского находится при смерти, президент отпустил его из тюрьмы после десятилетнего заключения. Его напарник, Платон Лебедев, тоже был освобожден, однако ему было запрещено выезжать за рубеж.
Ходорковский же уехал в Лондон. Хоть Путин и обладает рядом недостатков, но глупость к ним никак не относится. В России появилось новое правило — «меньше сажать, больше выдворять». Нет человека — нет проблемы.
2014 год
Майдан на Украине
С 2008 года российская экономика не растет. То, что мы пережили в двухтысячные годы, было феноменально. Мы переселились в другую страну: с автомобилями, закрытыми на кодовые замки парадными, в страну, где представитель среднего класса хоть раз бывал за границей, где ходят на выставки, с компьютерами, интернетом и прочим.
Но темп экономического роста замедлился, и в России нарастал политический кризис. Он разрешился во многом благодаря Майдану на Украине. Тогда еще президент Украины Виктор Янукович решил заключить договор с Ассоциацией Европейского союза. Россия посчитала, что это переход из нашей сферы влияния в западную. А Запад для нас является врагом, поэтому были приняты меры давления на Украину, в основном экономические.
Янукович неожиданно заявил, что он не будет подписывать этот договор. Это привело к массовым волнениям на Украине. Майдан закончился кровопролитием и смертью более сотни человек.
Присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России в 2014 году привело к росту рейтинга действующей власти и президента Путина. Сейчас есть три точки зрения на Крымский вопрос. Первая — это политика действующей власти: Крым наш, и это справедливо. Вторая — мнение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, что Крым был присоединен с нарушениями международных договоров и его надо вернуть назад Украине. И третья — это точка зрения Алексея Навального. Любой народ имеет право на самоопределение, поэтому в Крыму нужно провести новый референдум с независимыми экспертами. Если мы уверены, что крымчане хотят жить в России, то боятся нам нечего, как в случае с Косово.
2015 год
Мигрантский кризис в Европе
Осенью 2015 года наступил мигрантский кризис в Европе, куда хлынул огромный поток беженцев. Важнейшую роль для европейской судьбы сыграла Ангела Меркель, которая разрешила миллионам беженцев въехать в Германию. У большинства немцев вызвало это не самые приятные чувства.
2016 год
Выборы президента в США
В 2016 году прошли выборы президента в Америке: демократ Хиллари Клинтон выступила против республиканца Дональда Трампа. Вся срединная Америка проголосовала за Трампа, что привело к его победе.
Это человек, вышедший с телевизора: шутки, его истории с девушками, расизм, идея о том, что Америку все обижают — она близка сердцу простых американцев. Мы не знаем, кто победит на американских выборах 2020 года, но сейчас Запад сейчас находится в состоянии сильной разобщенности.
2019 год
Протесты в Москве летом 2019 года
Самое свежее политическое событие в России — это протесты против недопуска оппозиционных кандидатов в московскую городскую думу. Чем интересны эти волнения: мы ярко видим смену поколений. На улицу выходят совсем молодые люди 1990-х годов рождения, которых мы прежде не знали. У них куда более реалистичная возможность взять власть в России, чем у тех, кто родился в 1960-е. Например, Егор Жуков вполне может посоперничать за пост президента. Может, это будет и не он, но явно его сверстник.
Кем же управляется Россия сейчас? Она находится под властью поколения 50-х годов. Ни один представитель более младшего поколения на эту вершину не допускается. Поколение 60-х годов — это поколение бизнесменов. Это именно те люди, которые быстро поняли в 90-е годы, как нужно и можно быстро зарабатывать. Поэтому практически все олигархи, которых мы знаем сейчас, 60-70-го года рождения. Это поколение власти и денег. К нему же принадлежат известные нам деятели культуры: от Владимира Сорокина и Дмитрия Быкова до Бориса Гребенщикова. Поколение 70-80-х годов — это Сергей Шнуров. Одна из ярких фигур — Екатерина Шульман, которая доказала, что наука и политика могут сотрудничать между собой. Поколение 80-х годов: Павел Дуров, Наталья Поклонская и Любовь Соболь — люди, широко известные в жизни нынешней России.
А знали бы мы Владимира Путина, если бы не было 90-х годов? Скорее всего нет. Он бы так и работал начальником первого отдела, сейчас бы уже выходил на пенсию. Мы до сих пор доживаем поколение шестидесятников. После смерти Сталина пришли Эльдары Резановы, Гайдаи, Солженицины, Войновичи. Их появление было бы невозможно, если бы Иосиф Сталин не умер.
Нынешняя власть будет править до тех пор, пока их не вынесут вперед ногами. Те, кто родился в 60-х не получили и уже не получат власть. Тем, кто родился в 70-е, тоже вряд ли что достанется, потому что это люди без всякого политического опыта. Но нынешняя молодежь — это надежда России будущего. Я смотрю на следующее десятилетие со сдержанным оптимизмом.
Как изменился Петербург за уходящее десятилетие
Последнее, о чем я хочу сказать — это проблемы нашего родного города Петербурга. Мы не будем говорить, что мы хотим такого мэра, как Блумберг в Нью-Йорке, об этом бессмысленно мечтать. Но мэра уровня Собянина или покойного Лужкова у нас никогда не было. Была лишь одна запоминающаяся личность — это Валентина Ивановна Матвиенко. Она, при своих недостатках, привела Петербург в порядок и сделала его парадным.
Что касается нынешнего губернатора — это просто ах и ох. Никакого добра или зла я от него не жду, но я жду добра от нас с вами. Нужно отнести к плюсам Матвиенко, что она привлекла в Петербург компанию «Газпром».
Можно по-разному к ней относится, но город рядом с башней Лахта-центра выглядит хорошо. Петербург впервые впервые получил выход к морю, и, наконец, появился целый район, где мы можем смотреть на Финский залив. Новый район около Газпром-арены или на Крестовском острове — это примерно то, что мы видим в Эстонии и Финляндии. Хотя, конечно, это пока только элитное жилье для богатых людей.
Вторая проблема Петербурга — это экология. По количеству зеленых насаждений мы уступаем Москве в сто раз, а Копенгагену — в шестьсот. Поэтому каждый кусок зелени имеет для нас значение. Вот, например, Марсово поле — там каждое лето, как тюленчики, лежат петербуржцы. Однако, когда они встают, трава после них абсолютно чистая. И вообще весь город стал намного чище, чем десять лет назад! Может, это потому что так прекрасно работают службы нашего города? Нет, это потому что люди стали ездить в чистую Финляндию и перенимать эту привычку у них.
Если вы видели последнюю статистику по ВВП, то знаете, что самым самообеспечивающимся регионом является Северо-Запад, то есть Петербург, Карелия, Архангельск могут прожить и без нефти и газа. А это значит, что мы живем в замечательном городе, и нам предстоит не менее замечательное новое десятилетие.
Записала Ирина Акишина
По материалам лекции, организованной школой «Pro-Речь»
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