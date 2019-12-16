«Конец бездарной эпохи»: Лев Лурье — о том, чем нам запомнится десятилетие 2010-2020 годов

Новое десятилетие начнется 1 января 2020 года. История России последних двух столетий напоминает зебру: бывают десятилетия минус, бывают десятилетия плюс: иногда история движется, а иногда замирает. Период с 2010 до 2020 года в России был очень насыщенным.

Важнейшие вехи уходящего десятилетия

2010-2011 годы

Войны в Афганистане и Ираке

Десятилетие началось с двух важных войн, которые изменили роль США в мире: война в Афганистане из-за теракта 11 сентября 2001 года и война в Ираке, которая началась с того, что американская разведка обвинила Саддама Хусейна в разработке оружия массового поражения.

Действия США на Востоке привели к первому серьезному расколу между Европой и Америкой. В 2019 году президент Трамп вывел последние войска из Ирака.

Смерть Леха Качиньского в Смоленске

Президент Польши Лех Качиньский должен прибыть в Смоленск, чтобы почтить память поляков, расстрелянных НКВД. Но произошла авиакатастрофа, и 10 апреля 2010 года он разбился вместе с высшим руководством страны и женой. Эта история надолго испортила и так непростые отношения между Россией и Польшей.

В Польше считали, что самолет упал при содействии российских властей. До сих пор полякам почему-то не выдают остатки авиалайнера, и это безусловно мешает расследованию. Я убежден, что самолет упал из-за нарушений норм безопасности.