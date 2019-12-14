Петербург попал под влияние атлантического циклона в выходные дни

Сегодня, 14 декабря, Санкт-Петербург оказался в передней части атлантического циклона, который приближается к западной оконечности Скандинавии. Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, это приведет к облачной погоде и дождям в выходные дни в Петербурге.