Сегодня, 14 декабря, Санкт-Петербург оказался в передней части атлантического циклона, который приближается к западной оконечности Скандинавии. Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, это приведет к облачной погоде и дождям в выходные дни в Петербурге.
Петербург попал под влияние атлантического циклона в выходные дни
«Это сохранит погоду в регионе облачной, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождей, а температурный фон вновь существенно превысит рамки климата», – заявил Леус на своей странице в Facebook.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит 0...+2 градусов в течение суток. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Кроме того, на дорогах обещают гололедицу.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. По словам Колесова, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.
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