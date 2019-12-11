«Ночлежка» начала ремонт в здании будущего приюта для бездомных в Москве

Напомним, ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов.

Напомним, ранее «Ночлежка» запустила акцию «Мандаринка и тушенка», в рамках которой собирает новогодние подарки для бездомных. Со 2 по 22 декабря вещи, которые помогут человеку выжить на улице, можно пожертвовать не только в Петербурге, но и в Москве. А сеть петербургских кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» запустила благотворительную акцию «Давай тепло». Совместно с «Ночлежкой» они собирают теплую зимнюю обувь.

Первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.

Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.