Сегодня, 9 декабря, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает свое 75-летие. С юбилеем президента Союза музеев России поздравили служебные собаки Росгвардии. Правда, в кабинет Пиотровского они зашли по службе — с проверкой на наличие посторонних или подозрительных предметов.
Фото дня: служебные собаки поздравили Михаила Пиотровского с юбилеем
-
Фото: Государственный Эрмитаж
Утром 9 декабря в суды Петербурга поступили сообщения с угрозами взрыва, в одном из которых также говорилось о «заминировании» здания Государственного Эрмитажа. Как отмечают в пресс-службе музея, несмотря на то, что Эрмитаж не получал подобные сообщения напрямую, было принято решение о проверке всех зданий.
«Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами провели осмотр экспозиционных залов, служебных помещений и прилегающих к музею территорий. В результате осмотра посторонних или подозрительных предметов обнаружено не было. Проверен был в том числе и кабинет Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с Днем рождения!», — говорят в Эрмитаже.
Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в семье археолога Бориса Пиотровского — впоследствии академика и директора Государственного Эрмитажа — и армянки Рипсимэ Джанполадян-Пиотровской. В 1967 с отличием окончил отделение арабской филологии восточного факультета Ленинградского университета. В 1967-1911 годах служил сотрудником Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, где окончил аспирантуру и прошел все должности — от лаборанта до ведущего научного сотрудника.
В 1991 году, после смерти своего отца, Пиотровский был приглашен в Государственный Эрмитаж на должность первого заместителя директора по научной работе, а в июле 1992 года постановлением Правительства Российской Федерации был назначен директором Государственного Эрмитажа и руководит им до сих пор.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.