Фото дня: служебные собаки поздравили Михаила Пиотровского с юбилеем

Утром 9 декабря в суды Петербурга поступили сообщения с угрозами взрыва, в одном из которых также говорилось о «заминировании» здания Государственного Эрмитажа. Как отмечают в пресс-службе музея, несмотря на то, что Эрмитаж не получал подобные сообщения напрямую, было принято решение о проверке всех зданий.

«Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами провели осмотр экспозиционных залов, служебных помещений и прилегающих к музею территорий. В результате осмотра посторонних или подозрительных предметов обнаружено не было. Проверен был в том числе и кабинет Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с Днем рождения!», — говорят в Эрмитаже.