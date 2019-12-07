Институт Океанологии им. Ширшова РАН и продюсерский центр «Молодежные инициативы» показали трейлер фильма, посвященного ладожским нерпам. В главной роли – петербургская звезда Крошик. Об этом рассказали в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».
Институт Океанологии показал трейлер фильма о ладожских нерпах. В главной роли — тюлень Крошик
Документальный фильм должен выйти в течение 2-х месяцев, уточняют зоозащитники в комментариях. В самом трейлере повествуется история Крошика – необычного тюленя, который привязался к людям и не хочет их покидать. «В первый день, когда мы его получили, он был четырехкилограммовой крохой. Как только я его взял на руки, он прильнул ко мне, и я сразу сказал Лене – с этим животным будут проблемы с возвращением домой», – вспоминает в видео один из создателей центра спасения балтийской нерпы.
Напомним, тюлененку Крошику настолько понравилось жить в домашних условиях центра спасения балтийской нерпы, что он не захотел возвращаться в дикую природу. Вот как вспоминают историю появления малыша его «вторые родители» — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская:
Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, создатели Центра спасения балтийской нерпы:
«В первый раз, когда мы выпустили его в Финский залив, он вернулся к нам через пятнадцать минут, а во второй проплавал там три недели. Потом нам стали звонить и рассказывать о его злодействах: он выходил на пляж, лез к отдыхающим на ручки, воровал рыбу. Ему попадались хорошие люди, но рано или поздно он нарвался бы на браконьеров или винт лодки, поэтому мы приняли решение снова забрать его к себе. Он очень привязан к человеку, за всю жизнь я ничего подобного не встречал. Если вдруг нам попадется такая же подруга для него, мы сможем вывести настоящую домашнюю нерпу».
Ранее стало известно, что в честь Крошика сочинили рэп, который должен прозвучать в документальном фильме о ладожской нерпе.
Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым Годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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