«Члены комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа петербуржцев. Принимая во внимание общественную значимость вопроса, решение должно приниматься с учетом мнения большинства жителей города. В связи с этим сроки проведения опроса общественного мнения будут продлены», — говорится в официальном комментарии Комитета по культуре.

Как рассказал ранее президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, сине-бело-голубые выступают за другое название для станции — «Зенитовская». В свою очередь член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев не посчитал переименование целесообразным. «Если станция будет называться "Зенитом", то стадион "Газпром-Ареной" никак не может быть, он должен быть "Зенитом"», — заявил он.

Напомним, 1 ноября на сайте Смольного был запущен онлайн-опрос, в котором петербуржцы могли выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, что, по мнению президента футбольного клуба, поможет «увеличить коммерческую отдачу от стадиона».