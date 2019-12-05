Топонимическая комиссия Петербурга не стала рекомендовать переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». Такой вывод был сделан сегодня, 5 декабря, однако решение не окончательное — к теме вернутся позже, после «более широкого обсуждения».
Топонимическая комиссия Петербурга не рекомендовала переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»
«Члены комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа петербуржцев. Принимая во внимание общественную значимость вопроса, решение должно приниматься с учетом мнения большинства жителей города. В связи с этим сроки проведения опроса общественного мнения будут продлены», — говорится в официальном комментарии Комитета по культуре.
Как рассказал ранее президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, сине-бело-голубые выступают за другое название для станции — «Зенитовская». В свою очередь член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев не посчитал переименование целесообразным. «Если станция будет называться "Зенитом", то стадион "Газпром-Ареной" никак не может быть, он должен быть "Зенитом"», — заявил он.
Напомним, 1 ноября на сайте Смольного был запущен онлайн-опрос, в котором петербуржцы могли выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, что, по мнению президента футбольного клуба, поможет «увеличить коммерческую отдачу от стадиона».
Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.
За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельный срок сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» — декабрь 2019 года.
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