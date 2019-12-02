«Абсолютно неприлично»: Пиотровский высказался против создания катка на Дворцовой площади

«Делать каток на Дворцовой площади абсолютно неприлично. Дворцовая площадь — не Красная площадь. Другое дело, что на Дворцовой площади делали ледовые скульптуры. Их посещали люди, это было замечательно. Это как раз то, что можно делать на Дворцовой площади. Не надо превращать Дворцовую площадь в ЦПКиО, не надо превращать площадь в стадион», — высказался Пиотровский.

Идею создать каток на Дворцовой площади высказал 26 ноября депутат Госдумы Сергей Боярский, предложив активнее задействовать главную городскую площадь в период новогодних праздников. Как отметил Пиотровский, для этого площадь не подходит — у Дворцовой «есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать». В частности, он предложил создавать на площади ледовые дворцы и скульптуры.

Каток на Дворцовой площади был сооружен в декабре 2007 года и работал до начала марта 2008-го — тогда его установила дочерняя компания Bosco di Ciliegi «Боско Нева» по аналогии с катком на Красной площади в Москве. Тогда Михаил Пиотровский также негативно высказывался о катке, назвав его увеселительным сооружением, из-за которого весь Петербург понесет «моральный ущерб» и потеряет «репутацию интеллигентного города».

Напомним, 1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Власти Петербурга также рассматривают возможность вернуть на Дворцовую площадь «живую» новогоднюю ель. Главный атрибут праздника был заменен на искусственное дерево в 2013 году по решению горожан — тогда большинство петербуржцев высказались против вырубки зеленых красавиц в природе.