Рождественскую ярмарку на Новгородской улице снесли по решению Смольного

29 ноября сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга пришли с рейдом на рождественскую ярмарку на Новгородской улице. Как утверждают в Смольном, участок использовался самовольно — «торговые домики и прочие элементы благоустройства» были размещены на огороженной территории площадью 650 квадратных метров «в отсутствие правоустанавливающих документов».

Как говорят в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом, арендатору участка было направлено уведомление о необходимости добровольного освобождения участка от ярмарки, однако «в установленный срок пользователем территория освобождена не была» — поэтому 28 ноября сотрудники Комитета снесли рождественскую ярмарку самостоятельно.