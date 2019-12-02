В Петербурге начался предпраздничный сезон — в городе не только появляются украшения, но и тематические ярмарки. Одна из них, на Новгородской улице, была открыта еще 23 ноября — в 10 рождественских домиках, выполненных в традициях Старого света, можно было попробовать угощения или побывать на мастер-классах. В преддверии наступления календарной зимы она была разрушена по решению Смольного — как утверждают власти города, участок использовался самовольно.
Рождественскую ярмарку на Новгородской улице снесли по решению Смольного
29 ноября сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга пришли с рейдом на рождественскую ярмарку на Новгородской улице. Как утверждают в Смольном, участок использовался самовольно — «торговые домики и прочие элементы благоустройства» были размещены на огороженной территории площадью 650 квадратных метров «в отсутствие правоустанавливающих документов».
Как говорят в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом, арендатору участка было направлено уведомление о необходимости добровольного освобождения участка от ярмарки, однако «в установленный срок пользователем территория освобождена не была» — поэтому 28 ноября сотрудники Комитета снесли рождественскую ярмарку самостоятельно.
Журналист Даниил Александров в своем Facebook также говорит о спорном статусе земельного участка, однако отмечает, что первое судебное разбирательство Смольного с арендатором — владельцем ресторана Don Bosco Давидом Мария Мюллер-Мееркатц — закончился в пользу Мюллер-Мееркатц еще в 2011 году. Судебное производство в данный момент продолжается, окончательного решения еще не было.
«Город считает участок спорным, но по документам он принадлежит собственнику ресторана. Идет суд. Никакого права сносить домики до решения суда у комитета не было. Но даже если бы было?! Почему нужно прийти и сломать красоту, построенную чужими руками? Кому мешали эти домики, елка, очаги, чувак в костюме Щелкунчика?» — пишет Александров. Сергей Терехов, один из создателей Don Bosco, обещает восстановить работу ярмарки — новая концепция будет разработана в течение недели.
Напомним, в ДЛТ открылся Большой Новогодний базар. Традиционно на нем можно найти елочные игрушки и другие праздничные украшения — в том числе экземпляры ручной работы от европейский мануфактур и различные коллекционные издания. Ранее Большой Конюшенной улице появилось новогоднее оформление, а у Большого Гостиного двора зажглась первая елка. В этом году в Петербурге их установят более шестидесяти, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Всего на проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления.
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