В Смольном планируют ввести платный въезд в центр Петербурга

Проект схемы дорожного движения разработан с целью снизить долю перегруженных дорог, сократить количество мест концентрации ДТП и смертность на дорогах — планируется, что к 2030 году этот показатель выйдет в «ноль». В процессе реализации планируется увеличить количество улиц с односторонним и реверсивным движением, а также ввести его светофорное регулирование.

Всего в рамках проекта представлено четыре варианта движения транспорта в городе. Первый предполагает развитие наземного транспорта — его реализация обойдется в 1 триллион рублей, а экономический эффект оценен в 9,9 миллиардов. Второй базируется на сбалансированном развитии всех видов транспорта — реализовать его придется за 1,4 триллиона рублей с экономическим эффектом в 14,1 миллиардов.

Третий вариант комбинирует первые два, оценивается в 1,9 триллион рублей и, вероятно, принесет наиболее ощутимый эффект в размере 16,3 миллиардов рублей. Четвертый основывается на развитии транспортной системы в условиях ограниченного финансирования, предлагает вносить изменения в сеть точечно, устраняя только «узкие места» — его реализация обойдется Петербургу в 431,6 миллиард рублей, а эффект составит 5 миллиардов.