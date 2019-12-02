Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал проект схемы дорожного движения в Петербурге до 2033 года. Согласно документу, в городе планируют не только расширить зону платной парковки и ввести платный въезд в центр, но и пересадить петербуржцев на общественный транспорт.
В Смольном планируют ввести платный въезд в центр Петербурга
Властям Петербурга предложено значительно расширить зону платной парковки, сделать въезд в центр города платным, ограничить скорость движения в некоторых районах (например, до 30 километров в час возле Дворцовой набережной, в районе Коломны и на Крестовском острове), а также установить на дорогах более 180 камер фиксации нарушений ПДД.
Проект схемы дорожного движения разработан с целью снизить долю перегруженных дорог, сократить количество мест концентрации ДТП и смертность на дорогах. В процессе его реализации планируется увеличить количество улиц с односторонним и реверсивным движением, а также ввести его светофорное регулирование.
Проект схемы дорожного движения разработан с целью снизить долю перегруженных дорог, сократить количество мест концентрации ДТП и смертность на дорогах — планируется, что к 2030 году этот показатель выйдет в «ноль». В процессе реализации планируется увеличить количество улиц с односторонним и реверсивным движением, а также ввести его светофорное регулирование.
Всего в рамках проекта представлено четыре варианта движения транспорта в городе. Первый предполагает развитие наземного транспорта — его реализация обойдется в 1 триллион рублей, а экономический эффект оценен в 9,9 миллиардов. Второй базируется на сбалансированном развитии всех видов транспорта — реализовать его придется за 1,4 триллиона рублей с экономическим эффектом в 14,1 миллиардов.
Третий вариант комбинирует первые два, оценивается в 1,9 триллион рублей и, вероятно, принесет наиболее ощутимый эффект в размере 16,3 миллиардов рублей. Четвертый основывается на развитии транспортной системы в условиях ограниченного финансирования, предлагает вносить изменения в сеть точечно, устраняя только «узкие места» — его реализация обойдется Петербургу в 431,6 миллиард рублей, а эффект составит 5 миллиардов.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».
Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. Петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить коммерческие маршруты. Они указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. А УФАС выдало властям города предупреждение, вызванное повышением цен на проезд и транспортной реформой. В ведомстве обеспокоены возможным нарушением антимонопольного законодательства.
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