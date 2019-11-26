Исследование было проведено в 2019 году в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек — в каждом из населенных пунктов респондентами стали не менее 600 жителей. Социологи узнавали у россиян их отношение к работе общественного транспорта, дорожной полиции и служб по ремонту дорог, развитию образования и культурны, состоянию жилого фонда и его благоустройства, работе местных властей, а также качестве медицинского обслуживания.

В «общем зачете» по стране Петербург занял 6-е место, 9-е — в сфере оценки общественного транспорта и дорожной полиции, 5-е — в сфере культуры и образования, 4-е — в общей оценке качества жизни и 10-е — в сфере медицинского обслуживания. При этом в сфере оценки работы местных властей Петербург расположился на 60-ой строчке, а по состоянию жилого фонда и его благоустройства — 21-ой.

Напомним, ранее Петербург вошел в топ-30 самых красивых городов мира — по версии туристического ресурса Flight Network. Расположившись на 35 строчке рейтинга, город обогнал Берлин, Сеул, Дублин и Марракеш. «Неспящий» Петербург также подтвердил свое неформальное звание попаданием в топ-5 городов мира с наиболее насыщенной ночной жизнью.

Ранее аналитики также составили ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат, в котором Петербург не вошел и в пятерку. Зато петербургский отель «Астория» вошел список лучших отелей по версии Conde Nast Traveler Reader’s Choice Awards. И сразу в три — став пятым в рейтинге лучших отелей Европы, вторым в Северной Европе и 16-ым в мире.