Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» запускает благотворительный лекторий «А можно прикоснуться словами?». Первым спикером станет искусствовед Ирина Оганова.
Центр «Антон тут рядом» запускает благотворительный лекторий «А можно прикоснуться словами?». Первый спикер — искусствовед Ирина Оганова
26 ноября в пространстве книжного магазина «Республика» искусствовед, блогер, дипломированный тифлопедагог и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ирина Оганова расскажет о том, как важно найти свое предназначение и том, как добиться успеха в творческом пути.
«Писательница рассказывает истории о сильных людях, пересекающихся в лабиринтах городов и времени. Их жизнь не похожа на счастливый аттракцион: важные встречи приносят разочарования, крепкие связи обрываются, внезапно уходят близкие. Но герои Ирины Огановой находят в себе мужество расправить плечи и продолжают идти сквозь плотный туман обстоятельств в поисках себя. Книги автора уводят читателей в мир желаний и запретных эмоций, в которых каждый может с легкостью узнать самого себя», — рассказывают о спикере в «Антон тут рядом».
Первая лекция в рамках благотворительного лектория «А можно прикоснуться словами?» состоится 26 ноября. Все средства от продажи билетов будут направлены на развитие программ центра «Антон тут рядом».
Напомним, центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает на Невском проспекте творческую площадку. Пространство расположится на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии. Чтобы подготовить пространство, волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель. Кроме того, в связи с грядущим открытием и расширением, в центр приглашают новых волонтеров.
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