26 ноября в пространстве книжного магазина «Республика» искусствовед, блогер, дипломированный тифлопедагог и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ирина Оганова расскажет о том, как важно найти свое предназначение и том, как добиться успеха в творческом пути.

«Писательница рассказывает истории о сильных людях, пересекающихся в лабиринтах городов и времени. Их жизнь не похожа на счастливый аттракцион: важные встречи приносят разочарования, крепкие связи обрываются, внезапно уходят близкие. Но герои Ирины Огановой находят в себе мужество расправить плечи и продолжают идти сквозь плотный туман обстоятельств в поисках себя. Книги автора уводят читателей в мир желаний и запретных эмоций, в которых каждый может с легкостью узнать самого себя», — рассказывают о спикере в «Антон тут рядом».

Первая лекция в рамках благотворительного лектория «А можно прикоснуться словами?» состоится 26 ноября. Все средства от продажи билетов будут направлены на развитие программ центра «Антон тут рядом».