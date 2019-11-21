На 6 этаже ДЛТ открылся Большой Новогодний базар. Традиционно на нем можно найти елочные игрушки и другие праздничные украшения — в том числе экземпляры ручной работы от европейский мануфактур и различные коллекционные издания.
В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар — с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками
Впервые в рамках традиционного новогоднего базара в ДЛТ представлены лавки с праздничными угощениями. Традиционные итальянские блинчики с начинками можно найти в Italy, сладкие льежские вафли с соленой карамелью в Brussel, а согревающие рождественские напитки в Hitch. А в Popio Icecream можно попробовать домашнее итальянское мороженое и молочные коктейли.
Среди коллекционных изданий новогодних украшений можно найти изделия из хрусталя от Baccarat, Lalique и Tsar, а также экземпляры, выполненные вручную на европейских мануфактурах — например, польской Mostowski & Komozja, создающей игрушки вручную и инкрустирующей их кристаллами Swarovski.
Все подарки можно упаковать на специальной станции, а для главного атрибута зимнего праздника, пушистой зеленой елки, заказать доставку на дом, где стилисты ДЛТ также смогут ее украсить.
Напомним, ранее Большой Конюшенной улице появилось новогоднее оформление, а у Большого Гостиного двора зажглась первая елка. В этом году в Петербурге их установят более шестидесяти, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Всего на проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления.
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