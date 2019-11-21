Впервые в рамках традиционного новогоднего базара в ДЛТ представлены лавки с праздничными угощениями. Традиционные итальянские блинчики с начинками можно найти в Italy, сладкие льежские вафли с соленой карамелью в Brussel, а согревающие рождественские напитки в Hitch. А в Popio Icecream можно попробовать домашнее итальянское мороженое и молочные коктейли.

Среди коллекционных изданий новогодних украшений можно найти изделия из хрусталя от Baccarat, Lalique и Tsar, а также экземпляры, выполненные вручную на европейских мануфактурах — например, польской Mostowski & Komozja, создающей игрушки вручную и инкрустирующей их кристаллами Swarovski.

Все подарки можно упаковать на специальной станции, а для главного атрибута зимнего праздника, пушистой зеленой елки, заказать доставку на дом, где стилисты ДЛТ также смогут ее украсить.