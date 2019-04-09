«Мост» про школьников: почему нужно смотреть шведский мини-сериал «Зыбучий песок»?

На Netflix вышел полудетективный мини-сериал «Зыбучий песок» – адаптация сценаристкой «Моста» Камиллой Альгрен одноименного бестселлера Малин Джиолито про школьную стрельбу. Кинокритик Иван Пугин разбирался, почему стриминг-гигант не просто купил права на экранизацию, но и выпустил ее под собственным брендом.

В элитной стокгольмской школе происходит массовая стрельба: убиты несколько учеников, арестована их одноклассница Майя. Камер наблюдения в классе не было, и реальную картину преступления полиция воссоздает по обрывкам информации. Главный вопрос: кто на самом деле Майя – жертва преступления, его организатор или сообщница? Девушку помещают в одиночную камеру без связи с внешним миром, чтобы ничто (и никто) не влияло на ее показания. Зритель, как и полиция, ничего не знает о произошедшем преступлении. На протяжении шести серий мы наблюдаем разбавленные флешбэками расследование и подготовку дела к суду. Рассказчица Майя (ее мощно играет шведка Ханна Арден), как часто это бывает в подобных сюжетах, не совсем надежна: ее психологическое состояние оставляет желать лучшего, а обвинение жестко ведет свою линию. Защищает старшеклассницу адвокат в исполнении актера Дэвида Денсика, которого мы совсем скоро увидим в роли Михаила Сергеевича Горбачева в мини-сериале «Чернобыль» канала HBO.

«Зыбучий песок» – сериальная экранизация бестселлера 2016 года шведской писательницы Малин Перссон Джиолито (на русский язык книгу переводили во множественном числе – «Зыбучие пески»). Это локальный проект стриминг-платформы Netflix, призванный не только привлекать зрителей на отдельном рынке интересным им продуктом, но и осваивать скандинавское кинопроизводство, в котором сюжетов, актеров и команд хватит на большое количество контента. Для сценарной адаптации бестселлера привлекли Камиллу Альгрен, сценаристку скандинавского хита «Мост» (у него даже есть российский ремейк – с Дапкунайте и Пореченковым). Главная ценность этой криминальной драмы – будни шведских старшеклассников. Их вечеринки, прогулки, уроки и ссоры – скандинавская вариация двух «школьных» хитов Netflix: «13 причин почему» и «Малышки» (тоже локальный проект под брендом сервиса, но итальянский). Тематически «Зыбучий песок» затрагивает и миграцию (как в той же «Малышке»), и социальное неравенство. На последнее, правда, намекается не так элегантно, как в шведском фильме «Квадрат», выигравшем «Золотую ветвь» в Каннах, но через общение подростков из очень хороших семей (даже у «бедных», например, есть домработницы) тоже можно сделать некоторые выводы о состоянии общества.