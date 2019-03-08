Что посмотреть в кино: Натали Портман поет, Алек Болдуин с Сальмой Хайек пьют

Новая супергероиня Капитан Марвел, драма «Вокс люкс» с Натали Портман и Джудом Лоу, а также комедия о неудачливой семейной паре с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек от сценариста Saturday Night Live – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Капитан Марвел» / Captain Marvel Смотреть трейлер Идеально подобранный к 8 марта релиз от Marvel – первый сольный фильм студии с супергероиней. Пилота военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс играет обладательница «Оскара» Бри Ларсон. С 7 марта

«Родители легкого поведения» / Drunk Parents Смотреть трейлер Комедия от сценариста Saturday Night Live Фреда Вульфа с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек. Семейная пара пытается скрыть от дочери и друзей свой финансовый крах, придумывая нелепые авантюры. С 7 марта

«Ван Гоги» Смотреть трейлер Драма о проблемах отцов и детей от сценариста «Ассы» Сергея Ливнева. Прославленный дирижер (Даниэль Ольбрыхский) и его почти неизвестный сын-художник (Алексей Серебряков) проходят путь от взаимной ненависти к примирению. С 7 марта

«Вокс люкс» / Vox Lux Смотреть трейлер Второй полнометражный фильм 30-летнего актера Брэйди Корбета. Главная роль в его мелодраме о ставшей поп-звездой жертве школьной перестрелки – у Натали Портман, ей помогают Джуд Лоу и Уиллем Дефо. С 7 марта

«Лови момент» Смотреть трейлер Ромком с обаятельной Юлией Топольницкой, Алексеем Кортневым и режиссером суровых драм Юрием Быковым (тут он актер). Уроженка провинциального города Рита приезжает в столицу, чтобы поступить в театральное училище. С 7 марта

«Частная война» / A Private War Смотреть трейлер Байопик военной корреспондентки Мэри Колвин, основанный на статье о ней в журнале Vanity Fair. В центре сюжета – ее командировка в охваченную гражданской войной Сирию в конце 2010-х. С 7 марта