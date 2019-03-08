Что посмотреть в кино: Натали Портман поет, Алек Болдуин с Сальмой Хайек пьют
Новая супергероиня Капитан Марвел, драма «Вокс люкс» с Натали Портман и Джудом Лоу, а также комедия о неудачливой семейной паре с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек от сценариста Saturday Night Live – какие картины выходят в прокат на этой неделе.
«Капитан Марвел» / Captain Marvel
Идеально подобранный к 8 марта релиз от Marvel – первый сольный фильм студии с супергероиней. Пилота военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс играет обладательница «Оскара» Бри Ларсон.
С 7 марта
«Родители легкого поведения» / Drunk Parents
Комедия от сценариста Saturday Night Live Фреда Вульфа с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек. Семейная пара пытается скрыть от дочери и друзей свой финансовый крах, придумывая нелепые авантюры.
С 7 марта
«Ван Гоги»
Драма о проблемах отцов и детей от сценариста «Ассы» Сергея Ливнева. Прославленный дирижер (Даниэль Ольбрыхский) и его почти неизвестный сын-художник (Алексей Серебряков) проходят путь от взаимной ненависти к примирению.
С 7 марта
«Вокс люкс» / Vox Lux
Второй полнометражный фильм 30-летнего актера Брэйди Корбета. Главная роль в его мелодраме о ставшей поп-звездой жертве школьной перестрелки – у Натали Портман, ей помогают Джуд Лоу и Уиллем Дефо.
С 7 марта
«Лови момент»
Ромком с обаятельной Юлией Топольницкой, Алексеем Кортневым и режиссером суровых драм Юрием Быковым (тут он актер). Уроженка провинциального города Рита приезжает в столицу, чтобы поступить в театральное училище.
С 7 марта
«Частная война» / A Private War
Байопик военной корреспондентки Мэри Колвин, основанный на статье о ней в журнале Vanity Fair. В центре сюжета – ее командировка в охваченную гражданской войной Сирию в конце 2010-х.
С 7 марта
«Тень» / Ying
Классик китайского кино Чжан Имоу снял невероятно красивый и зрелищный фильм, обыгрывающий идею доппельгангеров. Воин занимает место своего двойника – знаменитого военачальника.
С 7 марта
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