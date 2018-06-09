Ксения Собчак о фильме про отца и политических амбициях: «В папе я очень много вижу себя»

Для меня «Дело Собчака» — история не про власть, а про жизнь, судьбу и человеческие отношения. Не «политический детектив», как написано на афише фильма, а древнегреческая трагедия. Но в свете твоей политической карьеры этот документальный байопик — и так скажут многие — блестящий ход. Он передает сигнал: «Прежде всего я дочь Собчака, что бы там ни было. Я происхожу из определенного круга, я выросла в важном историческом контексте. Мой отец „воспитал“ не только Путина, но и его окружение. Если я и не наследница, то точно — преемница истории». Но это — мы. А каким замышляла фильм ты?

Я счастлива, что «Дело Собчака» получилось таким, как мы его задумывали: мир — не черно-белый, а полярность «хороший — плохой» бессмысленна. Я обсуждала проект с разными режиссерами, но именно с Верой Кричевской у нас сложился тандем и получилось показать все противоречия событий в судьбе моего отца. И когда ты говоришь «античная трагедия», я с тобой согласна: эта история — про моральный выбор человека без выбора, про сложный выбор с неочевидным финалом. Все как в древнегреческой драме: отец-правитель должен предать либо свою дочь, либо народ.

Когда Ельцин звонит прокурору Скуратову, чтобы все-таки спасти Собчака, отменить ход уголовного дела, и говорит: «Лежачего не бьют» — это хорошо или плохо? Я не знаю! Потому что президент не должен звонить прокурору, это грубейшее нарушение Конституции. Но он спасает невиновного человека. И все знают, что невинного человека травят. Правильно ли поступает Борис Николаевич? Нет ответа. И в фильме мы эти ответы не даем. Наша задача — чтобы люди сами задали себе вопросы и ответили тоже сами.

Есть ощущение, что «Дело Собчака» все-таки не только про прошлое, но и про настоящее.

Да, этот фильм и про сегодня, ведь мы живем в ситуации и с властью, которые логично проистекают из того времени. Шаг за шагом мы с Верой начали разбирать все слагаемые произошедшего, изучать действующих лиц и персонажей, местами аболютно гоголевских. Коржаков мог бы легко выйти на сцену в богомоловском спектакле — это образ даже не зла, а мелкого злишка, которое имеет шанс вырасти в большое зло! А разобрав, поняли: наверное, мы и не могли прийти ни к чему другому. И, вероятно, на фоне именно этих персонажей только такой человек, как Путин, и мог вот это все победить? Ведь он побеждал не лично Коржакова, а весь гигантский колтун. В этой истории все нарушают закон. И фильм вскрывает это противоречие, даже трагическое несовпадение — закона и справедливости. То, что мы сейчас живем в ситуации, где существует некая своя справедливость, которая стала выше закона, — тоже результат того времени. Путин, помогая Собчаку с отъездом в Париж, нарушает закон и оказывается самым благородным в этой истории. Именно он — человек, который реально очень помог отцу. И да, это часть моей жизни. И не говорить об этом я считаю нечестным и неправильным. Я хочу рассказать людям историю своей семьи, в том числе и потому, что сейчас наступил новый период моей жизни. Я хочу быть максимально честной и открытой.