Петербургская студентка сняла первый документальный фильм о доме Бака

Cтудентка Университета Кино и Телевидения Анастасия Марчукова сняла первый документальный фильм о доме Бака. Петербурженка работала над ним почти год. В картину вошли исторические хроники, съемки внутри дома и интервью с жильцами. Жильцы дома поблагодарили и похвалили студентку, но отметили, что при монтаже возникли «некоторые фактологические ошибки». «Не будем их комментировать - мы учимся», — рассказали они.

Доходный дом Бака на Кирочной улице построили в 1905 году по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Его жильцы создали паблик, посвященный истории здания. В ноябре благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же жильцы дома на Кирочной при ремонте нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года.