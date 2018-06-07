Петербургская студентка сняла первый документальный фильм о доме Бака
Cтудентка Университета Кино и Телевидения Анастасия Марчукова сняла первый документальный фильм о доме Бака. Петербурженка работала над ним почти год. В картину вошли исторические хроники, съемки внутри дома и интервью с жильцами. Жильцы дома поблагодарили и похвалили студентку, но отметили, что при монтаже возникли «некоторые фактологические ошибки». «Не будем их комментировать - мы учимся», — рассказали они.
Доходный дом Бака на Кирочной улице построили в 1905 году по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Его жильцы создали паблик, посвященный истории здания. В ноябре благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же жильцы дома на Кирочной при ремонте нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года.
Помимо этого обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили по зданию просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия.
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