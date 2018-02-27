От «Довлатова» до «Леди Берд»: 22 главных фильма марта

«Довлатов»

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Картина Алексея Германа-младшего, в которой его жена, художник-постановщик Елена Окопная, скрупулезно воссоздала быт 1970-х (за что получила «Серебренного медведя» на Берлинале!). Фильм о четырех днях из жизни не слишком востребованного в СССР писателя Сергея Довлатова и времени застоя и больших ожиданий выходит в экстремально короткий прокат: с 1 по 4 марта. Торопитесь за билетами – кажется, ожидаются полные кинозалы.

С 1 марта