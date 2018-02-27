От «Довлатова» до «Леди Берд»: 22 главных фильма марта
Ностальгический «Довлатов» Алексея Германа-младшего, снятый на iPhone первый фильм ужасов Стивена Содерберга и фантастический экшн с кучей отсылок к поп-культуре от Стивена Спилберга – мы выбрали 22 лучших картины, которые выйдут в прокат в первый весенний месяц.
«За гранью реальности»
«11 друзей Оушена» встречают «Битву экстрасенсов», а испанец Антонио Бандерес – серба Милоша Биковича. В фэнтези-боевике Александра Богуславского (автора сериала «Выжить после» и целой линейки янг-эдалт картин, которые выйдут в ближайшее время) аферист Майкл (Бикович) собирается ограбить казино с помощью людей, обладающих паранормальными способностями. Персонажей команды мечты играют Любовь Аксенова, Аристарх Венес и Юрий Чурсин.
С 1 марта
«Довлатов»
Картина Алексея Германа-младшего, в которой его жена, художник-постановщик Елена Окопная, скрупулезно воссоздала быт 1970-х (за что получила «Серебренного медведя» на Берлинале!). Фильм о четырех днях из жизни не слишком востребованного в СССР писателя Сергея Довлатова и времени застоя и больших ожиданий выходит в экстремально короткий прокат: с 1 по 4 марта. Торопитесь за билетами – кажется, ожидаются полные кинозалы.
С 1 марта
«Погружение» / Submergence
Экранизация одноименного романа Ледгарда Вимом Вендерсом с Алисией Викандер и Джеймсом МакЭвоем. Офицер разведки и ученая-океанолог случайно сталкиваются в пятизвездочном отеле на французском побережье Атлантики, влюбляются и расстаются, чтобы вспоминать проведенное вместе время: она – в батискафе на глубине океана, он – в плену у боевиков.
С 1 марта
«Купи меня»
Авторы сериала «Измены» – сценарист Дарья Грацевич и режиссер Вадим Перельман – сняли драму о, казалось бы, оставшейся в тучных нулевых проблематике: тяжелой доле девушек-содержанок. Но усилиями Насти Рыбки тема о попытках трех подруг (Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Анна Адамович) быть счастливыми и не потерять себя снова в тренде.
С 1 марта
«Дрис ван Нотен» / Dries
В документальном фильме Райнера Холзмера бельгийский дизайнер-тихоня рассказывает о своих фэшн-пристрастиях, замыслах всех шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях.
С 1 марта
«Излом времени» / A Wrinkle in Time
Киноадаптация первого одноименного романа из цикла «Квинтет времени» Мадлен Л’Энгл.
Профессор Мурри (Крис Пайн) бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. Через несколько лет его дочь Мэг (Сторм Рейд)узнает от трех тдам — миссис Чтотут (Риз Уизерспун), миссис Кто (Минди Кейлинг) и миссис Тоесть (Опра Уинфри) — возможность путешествовать во времени и пространстве и отправляется на поиски отца.
С 8 марта
«Пассажир» / The Commuter
Психологический триллер с Лиамом Нисоном, в котором жизнь его героя стремительно меняется из-за согласия на предложение незнакомки (Вера Фармига) взять 75 тысяч долларов в обмен на выполнение небольшой просьбы.
С 8 марта
«Я худею»
Бодипозитивный ромком от режиссера сериала «Ольга» Алексея Нужного с Ириной Горбачевой, Евгением Куликом и Сергеем Шнуровым. Ради главной роли в фильме Александра Бортич поправилась на 20 килограммов, а потом сбрасывала вес в ходе съемок – по сюжету.
С 8 марта
«Проект Флорида» / The Florida Project
Картина инди-режиссера Шона Бейкера о счастливом, хотя и не слишком благополучном детстве Муни (шестилетняя Бруклин Принс ) в одноэтажной Америке. Перед началом работы в фильме Уиллем Дефо (претендующий на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана) училмя говорить с нужным акцентом, чтобы лучше понять своего героя – управляющего затрапезным мотелем «Волшебный замок».
С 8 марта
«Ева» / Eva
Экранизация одноименного романа Джеймса Хэдли Чейза с Изабель Юппер и
Гаспаром Ульелем. Бертран крадет пьесу у умирающего писателя и становится знаменитым литератором, но издатель требует следующего шедевра и молодой человек полагает, что написать его поможет связь с циничной проституткой Евой, которая не способна любить.
С 8 марта
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Выросшая из короткометражки комедия с Виктором Добронравовым и Валентиной Мазуниной об актере-неудачнике, которому удалось устроиться диджеем на «Мужское радио», но после бурных празднований он внезапно начинает говорить женским голосом.
С 8 марта
«Tomb Raider: Лара Крофт» / Tomb Raider
Возвращение культовой героини компьютерной игры на киноэкраны – на этот раз Ларой Крофт стала Алисия Викандер. 21-летняя дочь погибшего семь лет назад археолога Ричарда Крофта работает курьером и дерется на ринге. В пустующем особняке он находит послание отца, которое заставляет ее заняться расследованием его загадочной смерти.
С 15 марта
«Леди Берд» / Lady Bird
Сама сыгравшая в десятке картин о воспитании чувств, звезда мамблкоры и кумир миллениалов Грета Гервиг дебютировала в режиссуре трогательной, остроумной и полуавтобиографичной драмеди в духе «400 ударов» и «Отрочества» о попытке юной Кристин (Сирша Ронан) вырваться из родного сонного Сакраменто.
С 15 марта
«Шерлок Гномс» / Sherlock Gnomes
Джон Стивенсон, занимавшийся режиссурой первого мультфильма про «Кунг-фу панду» снял анимационную картину о садовых гномах, которых пытается спасти от уничтожения сыщик Шерлок Гномс. В оригинале героев озвучивают Эмили Блант и Джонни Депп.
С 15 марта
«Отпетый мачо» / Gun Shy
Комедийный боевик с Антонио Бандересом и Ольгой Куриленко о рок-звезде, у которого на отдыхе в Чили преступники похищают жену. Он готов выплатить выкуп в миллион долларов, но против неожиданно выступает пытающийся добиться повышения местный консул.
С 15 марта
«Тихоокеанский рубеж-2» / Pacific Rim Uprising
Сиквел картины Гильермо дель Торо снял Стивен С. ДеНайт, прежде занимавшийся сериалами. Спустя десять лет после того, как удалось остановить вторжение гигантских монстров, некие силы вновь вызывают кайдзю. Отстаивать право на Землю будет новое поколение.
С 22 марта
«Тебя никогда здесь не было» / You Were Never Really Here
Каннский триумфатор (приз за лучшую мужскую роль и лучший сценарий), который критики окрестили «Таксистом 21 века», наконец-то выходит в российский прокат. Экс-агент ФБР Джо (Хоакин Феникс) должен вернуть дочь сенатора, которую похитили и передали в бордель.
С 22 марта
«Гонка века» / The Mercy
Трогательный фильм от автора «Вселенной Стива Хокинга» Джеймса Марша с Колином Фертом и Рэйчел Вайс. Байопик яхтсмена-любителя Дональда Кроухерста, который заложил все свое состояние, чтобы совершить в одиночку кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что задумал авантюру.
С 22 марта
«Дикие предки» / Early Man
Оскароносный режиссер франшизы «Уоллес и Громит» Ник Парк снял мультфильм про каменный век, в котором нравы не особенно отличаются от наших. В оригинале героев картины озвучивают Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн.
С 22 марта
«Кролик Питер» / Peter Rabbit
Предназначенная для всех англофилов экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрикс Поттер о крольчонке Питере, который ведет войну с новым фермером, категорически не любящем любых грызунов.
С 22 марта
«Первому игроку приготовиться» / Ready Player One
Фантастический экшн Стивена Спилберга про виртуальную реальность по мотивам романа Эрнеста Клайна. Премьеру картины о поисках магического пасхального яйца в игре OASIS развели в прокате с последней частью франшизы «Звездные Войны: Последние джедаи».
С 29 марта
«Не в себе» / Unsane
Полностью снятый на iPhone первый фильм ужасов Стивена Содерберга недавно показали на Берлинале. Сценарий картину сценаристы Джеймс Грир и Джонатан Берштейн придумали за 10 дней из простой идеи, что будет, если девушку против ее воли поместить в психбольницу с человеком, который ее преследует.
С 29 марта
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