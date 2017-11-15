Вышел трейлер сериала об убийстве Джанни Версаче с Пенелопой Крус и Рики Мартином
Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче». Сюжет расскажет о событиях, которые предшествовали смерти легендарного итальянского кутюрье и основателя марки Versace.
Погибшего модельера сыграл Эдгар Рамирес, его сестру Донателлу Версаче — Пенелопа Крус, серийного убийцу Эндрю Кьюненена воплотил на экране Даррен Крисс, а любовника Версаче Антонио дʼАмико — певец Рики Мартин.
В основу сериала легла книга Морин Орт «Vulgar Favors». Премьера второго сезона состоится 17 января на телеканале FX. Напомним, Джанни Версаче был застрелен 5 июля 1997 года на ступенях собственного дома в Майами-Бич серийным убийцей Эндрю Кьюнененом без какой-либо видимой причины.
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