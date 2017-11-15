Вышел трейлер сериала об убийстве Джанни Версаче с Пенелопой Крус и Рики Мартином

Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче». Сюжет расскажет о событиях, которые предшествовали смерти легендарного итальянского кутюрье и основателя марки Versace.

Погибшего модельера сыграл Эдгар Рамирес, его сестру Донателлу Версаче — Пенелопа Крус, серийного убийцу Эндрю Кьюненена воплотил на экране Даррен Крисс, а любовника Версаче Антонио дʼАмико — певец Рики Мартин.