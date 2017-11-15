Вышел трейлер сериала об убийстве Джанни Версаче с Пенелопой Крус и Рики Мартином

  • Кадр из трейлера

  • Кадр из трейлера

  • Джанни Версаче

Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче». Сюжет расскажет о событиях, которые предшествовали смерти легендарного итальянского кутюрье и основателя марки Versace.

Погибшего модельера сыграл Эдгар Рамирес, его сестру Донателлу Версаче — Пенелопа Крус, серийного убийцу Эндрю Кьюненена воплотил на экране Даррен Крисс, а любовника Версаче Антонио дʼАмико — певец Рики Мартин.

 

В основу сериала легла книга Морин Орт «Vulgar Favors». Премьера второго сезона состоится 17 января на телеканале FX. Напомним, Джанни Версаче был застрелен 5 июля 1997 года на ступенях собственного дома в Майами-Бич серийным убийцей Эндрю Кьюнененом без какой-либо видимой причины. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также