От «Ольги» до «Троцкого»: 12 отличных русских сериалов

«Хождение по мукам»

Специально к премьере сериала на каннском MIPСOM, крупнейшем мировом рынке аудиовизуального контента, эпопею Алексея Толстого переиздали на английском языке для гостей скрининга. Сработало: о желании приобрести права на показ экранизации драмы о мытарствах сестер Булавиных (их играют Юлия Снигирь и Аня Чиповская), а также о судьбах русской интеллигенции до, во время и после революции уже заявили компании из Бразилии, Чили, Финляндии, Греции и Канады. В многосерийном фильме Константина Худякова, режиссера «На Верхней Масловке», также задействованы Александр Яценко, Светлана Ходченкова и Евгений Стычкин в роли Нестора Махно.

НТВ, ноябрь