От «Ольги» до «Троцкого»: 12 отличных русских сериалов
Для тех, кто до сих пор думаете, что наши сериалы – это что-то о ментах или злоключениях героических доярок, мы составили краткий курс по лучшим телефильмам, на которые вам не жаль будет потратить долгие осенние и зимние вечера.
Век революции
«Троцкий»
В совместном продюсерском проекте Константина Эрнста и Александра Цекало Лев Троцкий, урожденный Лейба Бронштейн, предстает рок-звездой революции: ее огонь яростно поблескивает в стеклах модных очков, пока он в эффектном кожаном плаще в пол легко управляет народными массами. Заглавная роль у Константина Хабенского (уже льстившего Льву Давидовичу сходством в телефильме «Есенин»), Парвусом стал Михаил Пореченков, Лениным — Евгений Стычкин.
Первый канал, уже вышел
«Демон революции»
Владимир Хотиненко под продюсерским началом Александра Роднянского снял сериал, который, кажется, способен расколоть общество похлеще многострадальной «Матильды». Он основан на конспирологической теории, что Ленин и революция были проектами немецкого шпиона Парвуса. Серого кардинала-кукловода с сатанинскими замашками играет Федор Бондарчук, Ленина — выбривший ради роли настоящую лысину Евгений Миронов, а товарища Крупскую — Дарья Екамасова.
«Россия 1», уже вышел
«Хождение по мукам»
Специально к премьере сериала на каннском MIPСOM, крупнейшем мировом рынке аудиовизуального контента, эпопею Алексея Толстого переиздали на английском языке для гостей скрининга. Сработало: о желании приобрести права на показ экранизации драмы о мытарствах сестер Булавиных (их играют Юлия Снигирь и Аня Чиповская), а также о судьбах русской интеллигенции до, во время и после революции уже заявили компании из Бразилии, Чили, Финляндии, Греции и Канады. В многосерийном фильме Константина Худякова, режиссера «На Верхней Масловке», также задействованы Александр Яценко, Светлана Ходченкова и Евгений Стычкин в роли Нестора Махно.
НТВ, ноябрь
Адаптации
«Доктор Рихтер»
В официальном ремейке «Доктора Хауса» от режиссера Андрея Прошкина (попытку под названием «Доктор Тырса» создатели сериала предлагают забыть, как Герострата) белые халаты примерили Анна Михалкова, Александр Яценко и Павел Чинарев. Заглавную роль циничного врача-диагноста сыграл Алексей Серебряков, которого консультировали настоящие медики, а вместо декораций в сериале — аутентичные палаты.
«Россия 1», ноябрь-декабрь
«Мост»
Реализацией проекта занималась компания «ВайТ Медиа», кажется, пачкой скупившая права на успешные зарубежные сериалы («Родина», «Убийство»). За обрусевший скандинавский нуар отвечают утрирующая прибалтийский акцент Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Хотя труп найдут на российско-эстонской границе, снималось большинство сцен не под Нарвой, а в Петербурге.
НТВ, ноябрь — декабрь
«Бесстыдники»
В российских реалиях культовый британский сериал о непросыхающем от алкогольных трипов отце большого неблагополучного семейства превратился в драмеди, в котором комедийность не столько в нелепости ситуаций, сколько в узнавании предлагаемых обстоятельств. Исполнитель главной роли актер МХТ Алексей Шевченков до окончания съемок специально не смотрел оригинал. Отечественный колорит также придает бодрый саундтрек, который собирали из предпочтений фанатов сериала в соцсетях: разброс получился от «Ленинграда» и Виктора Цоя до «Леприконсов».
НТВ, уже вышел
Ситкомы
«Ольга»
Бенефис Яны Трояновой о матери-супер героине, живущей в хрущевке на окраине Москвы с отцом-алкоголиком, двумя детьми от разных отцов и ветреной младшей сестрой, ко второму сезону превратился в полифоническую картину, где каждый персонаж мастерски удерживает свою линию. В его финале (магистральной темой которого стал поиск баланса между мужским и женским) сильная Ольга признается в любви водителю катафалка Грише, делая заход на снимающийся прямо сейчас третий сезон еще интереснее.
ТНТ, уже вышел, третий сезон – сентябрь 2018-го
«Физрук»
Заключительный, четвертый сезон стал для играющего на культурных кодах 1990-х (и их последствиях) сериала не столько временем прощания, сколько переосмысления. Фома (Дмитрий Нагиев) на этот раз отправляется в провинциальный Железногорск, чтобы найти биологического отца (Виктор Сухоруков), но в итоге занимается спасением русского театра и обучением Сергея Шнурова (тот играет в камео самого себя) новым матерным словам.
ТНТ, уже вышел
«Ивановы-Ивановы»
Ориентированность на аудиторию всех возрастов телеканала СТС обычно превращает их ситкомы в приглаженные и беззубые, но в случае с «Ивановыми» комедию положений о социальном неравенстве «их перепутали в роддоме» вытаскивает сильный актерский ансамбль: Михаил Трухин, Анна Уколова, Сергей Бурунов и звезда «Хорошего мальчика», главный тинейджер русского кино Семен Трескунов.
СТС, уже вышел
Фантастика и мистика
«Лучше, чем люди»
Морализаторский сай-фай от режиссера «Сладкой жизни» Андрея Джунковского стал актуален, как никогда, благодаря двум недавним премьерам: дерзкому боту — помощнику «Яндекса» Алисе и сиквелу культового фильма «Бегущий по лезвию». Прекрасный андроид-убийца (Паулина Андреева), по ошибке попав в переживающую кризис семью, начинает задаваться вопросами о своей человечности. Будут ли сниться ей при этом электроовцы, станет известно уже скоро.
Первый канал, ноябрь — декабрь
«Чернобыль. Зона отчуждения»
Хитовая телефантастика про подростков, застрявших (словно в «Сталкере») в аномальной радиоактивной зоне, вернулась спустя три года. Ее режиссером на этот раз стал документалист, обладатель приза Берлинского кинофестиваля за операторскую работу в картине «Как я провел этим летом» Павел Костомаров. Во втором сезоне, отменив катастрофу в Чернобыле, тинейджеры начнут вести войну против всех на территории США.
«ТВ-3», с 7 ноября
«Проклятие спящих»
Запутанная интрига мистического детектива от сценариста «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова построена вокруг картин с изображением спящих людей. В них по легенде (Оскар Уайльд, кажется, вполне мог бы числиться в титрах как автор идеи) остались души натурщиков. Художник (Юрий Чурсин) хочет научиться писать такие же, коллекционер (Евгений Стычкин) — собрать их все, а следователь (Анастасия Заворотнюк) — узнать, кто убил живописца, еще одного поклонника «спящих».
НТВ, ноябрь — декабрь
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