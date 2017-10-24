Алексей Учитель поговорил в Мариинке с противником «Матильды»

Напомним, премьера фильма состоялась 23 октября в Мариинском театре. Алексей Учитель выразил сожаление, что главные актеры «Матильды» побоялись приехать в Петербург. Помимо некоторых актеров, работавших над фильмом, и съемочной группы, на премьеру фильма приехали Алексей Кудрин, Олег Тиньков, Андрей Ургант, Константин Бронзит и другие известные люди Петербурга и Москвы.

Ранее около здания театра рядом с памятником композитору Римскому-Корсакову собралось несколько человек, которые устроили молитвенное стояние с иконами и изображениями императора Николая II. К зданию Мариинского театра также подъехали бойцы ОМОН. Помимо противников фильма, перед премьерой у Мариинки быстро выступили и защитники киноленты.