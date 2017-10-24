Алексей Учитель поговорил в Мариинке с противником «Матильды»
Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель побеседовал с противником картины на премьере в Мариинском театре.
Собеседник Учителя отметил, что не будет смотреть фильм, но прочитал книгу со сценарием. Режиссер отметил, что книга не имеет никакого отношения к фильму. Противник ленты также отметил, что она несет угрозу национальной безопасности, так как из-за картины начался раскол в обществе. Учитель в свою очередь заявил, что раскол в обществе начинается из-за людей, которые не смотрели фильм и «несут чепуху», а просмотр фильма мог бы изменить их позицию.
Напомним, премьера фильма состоялась 23 октября в Мариинском театре. Алексей Учитель выразил сожаление, что главные актеры «Матильды» побоялись приехать в Петербург. Помимо некоторых актеров, работавших над фильмом, и съемочной группы, на премьеру фильма приехали Алексей Кудрин, Олег Тиньков, Андрей Ургант, Константин Бронзит и другие известные люди Петербурга и Москвы.
Ранее около здания театра рядом с памятником композитору Римскому-Корсакову собралось несколько человек, которые устроили молитвенное стояние с иконами и изображениями императора Николая II. К зданию Мариинского театра также подъехали бойцы ОМОН. Помимо противников фильма, перед премьерой у Мариинки быстро выступили и защитники киноленты.
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