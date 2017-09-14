Вышел трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс и Сергеем Полуниным

В сети появился трейлер фильма "Красный воробей", в котором Дженнифер Лоуренс сыграла приму Большого театра Доминику Егорову. По сюжету после полученной травмы Егорова не может продолжать карьеру танцовщицы и становится агентом КГБ. Действие картины происходит в Москве в 1970-е годы. Вместе с Лоуренс снялись Джоэл Эджертон, Шарлотта Рэмплинг, Джоэли Ричардсон, Джереми Айронс и танцовщик Сергей Полунин.

«Красный воробей» поставлен по одноименному бестселлеру Джейсона Мэттьюса, опубликованному в 2013 году.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Миссис Грей ждет вас»: вышел тизер «Пятидесяти оттенков свободы»

Его Воробейшество из «Игры престолов» сыграет папу римского Франциска

Леонардо ДиКаприо может сыграть Джокера в новом фильме

Вышел тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало»

Мартин Скорсезе спродюсирует криминальный боевик о Джокере

Вышел полный трейлер фильма «Мама!» Аронофски

Стала известна дата выхода фильма Учителя о Викторе Цое

В России снимут комедию с «двойником» Путина