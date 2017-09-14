Вышел трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс и Сергеем Полуниным

В сети появился трейлер фильма "Красный воробей", в котором Дженнифер Лоуренс сыграла приму Большого театра Доминику Егорову. По сюжету после полученной травмы Егорова не может продолжать карьеру танцовщицы и становится агентом КГБ. Действие картины происходит в Москве в 1970-е годы. Вместе с Лоуренс снялись Джоэл Эджертон, Шарлотта Рэмплинг, Джоэли Ричардсон, Джереми Айронс и танцовщик Сергей Полунин.

«Красный воробей» поставлен по одноименному бестселлеру Джейсона Мэттьюса, опубликованному в 2013 году.