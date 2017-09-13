Мединский выступил с разгромной критикой Поклонской за истерию против «Матильды»

Глава Минкультуры назвал беззаконием и цензурой давление православных активистов на кинотеатры из-за фильма «Матильда», сообщает Русская служба BBC со ссылкой на заявление Минкульта. Комментарий последовал в ответ на отказ сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма.

«Любые намерения „инициативщиков“ на местах „запретить показ“, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении министра.

В связи с этим министр обратился к руководству киносетей с призывом не поддаваться на угрозы. «Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений», — заявил глава Минкультуры.

Мединский подчеркнул, что посмотрел фильм, но «как консерватор» не увидел в нем ничего оскорбительного для памяти Николая II и истории российской монархии. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя православными», — подчеркнул министр.

Накануне Мединский, комментируя отказ от показа «Матильды», заявил, что его «чаша терпения переполнена». Позднее он пояснил, что его возмутило «нагнетание истерии» вокруг фильма. Он пообещал, что вечером собирается подготовить заявление в связи с данной ситуацией.

В сообщении, обнародованном 13 сентября, говорится, что Министерство культуры «до последнего старалось воздерживаться» от вмешательства в скандал вокруг фильма Алексея Учителя, однако «последние события вынуждают высказаться со всей определенностью».

12 сентября сеть «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Решение принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков. Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз. Ранее неизвестные сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя, а студию режиссера забросали бутылками с зажигательной смесью

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.

По материалам «ДП»