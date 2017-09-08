Вышел первый трейлер фильма «Война токов» с Камбербатчем в главной роли

В сети появился первый трейлер картины Тимура Бекмамбетова «Война токов» с Бенедиктом Камбербатчем в роли Томаса Эдисона.

Сюжет фильм рассказывает о соперничестве изобретателя Томаса Эдисона и бизнесмена Джорджа Вестингауза, которого играет номинант премии «Оскар» Майкл Шеннон. Эдинсон и Вестингуаз боролись за право использовать электрический ток в 80-е годы XIX века.

Режиссер картины — Альфонсо Гомес-Рехон, снявший мелодраму «Я, Эрл и умирающая девушка». Бекмамбетов стал одним из продюсеров. В широкий прокат лента выйдет 23 ноября 2017 года.