Вышел первый трейлер фильма «Война токов» с Камбербатчем в главной роли

В сети появился первый трейлер картины Тимура Бекмамбетова «Война токов» с Бенедиктом Камбербатчем в роли Томаса Эдисона.

Сюжет фильм рассказывает о соперничестве изобретателя Томаса Эдисона и бизнесмена Джорджа Вестингауза, которого играет номинант премии «Оскар» Майкл Шеннон. Эдинсон и Вестингуаз боролись за право использовать электрический ток в 80-е годы XIX века.

Режиссер картины — Альфонсо Гомес-Рехон, снявший мелодраму «Я, Эрл и умирающая девушка». Бекмамбетов стал одним из продюсеров. В широкий прокат лента выйдет 23 ноября 2017 года.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В сети появился трейлер фильма «Короче» с Мэттом Деймоном

Иван Ургант, Федор Бондарчук, Паулина Андреева в трейлере фильма «Мифы»

Вышел новый трейлер «Снеговика» с Майклом Фассбендером

Вышел трейлер сериала «Страйк» по роману Джоан Роулинг

Вышел трейлер фильма «Убийство священного оленя» с Кидман и Фарреллом

Вышел полный трейлер фильма «Мама!» Аронофски

Вышел первый трейлер сериала Дэвида Финчера о серийных убийцах

Вышел тизер первого трейлера фильма «Мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом