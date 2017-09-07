Иван Ургант, Федор Бондарчук, Паулина Андреева в трейлере фильма «Мифы»

Компания Art Pictures выложила трейлер комедии Александра Молочникова «Мифы», в которой снялись Иван Ургант, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Ксения Собчак, Паулина Андреева, Ирина Розанова и другие актеры.

Во время съемок дебютной картины Молочникова, актриса Паулина Андреева спела в московском метро. Съемки проводились ночью, и на площадку приехал Федор Бондарчук.

По сюжету звезды воплощают мифы о самих себе: продюсер и режиссер Федор задолжал деньги за музыкальный клип бандитам из 90-х, артист Сергей сыграл всех от Иисуса Христа до белочки и теперь находится в депрессии, а телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Премьера комедии ожидается 16 ноября.