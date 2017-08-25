Как внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров спродюсировал фильм с ее участием?

Вы действительно заложили собственную квартиру, чтобы начать производство фильма?

Да, правда. Но я бы не стал этого делать, если бы не некоторые обстоятельства. Деньги все не находились, а перенести съемки было невозможно, тем более что магическим образом все сложилось в один момент: графики актеров, натура, команда. Было понятно, что собрать заново этот пазл уже не получится или что-то исчезнет — мотивация, запал, какие-то люди уйдут на другие проекты. Между тем у меня была договоренность с одним из партнеров о выделении средств, которые никак не приходили. Тогда я и решил заложить жилье.

То есть нельзя сказать, что вы действовали безрассудно?

Да как раз так и можно сказать. Потому что в итоге сделка с партнером, которая должна была случиться, отменилась. Но квартиру я вернул, все закончилось хорошо: как только у нас появился спонсор, он первым делом закрыл долги, которых у нас было много.

Главные роли в фильме «Карп отмороженный» играют Марина Неелова, Евгений Миронов и Алиса Фрейндлих. Дрим-каст изначально был именно таким, каким получился?

У нас были в голове варианты, но ведь важно подбирать актеров друг к другу — Евгений Миронов подходит на роль сына героини Марины Мсти­славовны Нееловой. Они очень хорошо совпа­ли. Тут есть важный момент: трое исполнителей главных ролей очень уважают друг друга. Из моей еще небогатой практики я уже вынес, насколько это важно и как плохо бывает, когда артисты видят только себя, не замечают партнеров по съемочной площадке. Марина Мстиславовна играет в спектакле «Стеклянный зверинец» Театра наций, художественным руководителем которого является Евгений Витальевич, сам он снимался в фильме «На Верхней Масловке» с Алисой Бруновной, которая играла когда-то в спектакле «Вишневый сад» театра «Современник» вместе с Мариной Мстиславовной. И все трое давно хотели сняться вместе. Тут важно, чтобы этот «кубик Рубика» удалось собрать, соединить совершенно разные вещи: актеров, сценарий, деньги, режиссера.

В этом и заключается работа продюсера?

В кино слово «продюсер» используется очень широко: продюсер бывает исполнительным, креативным, линейным, генеральным. Между тем все это совершенно разные профессии. «Карп отмороженный» стал моим первым опытом генпродюсера в большом кино, но нельзя сказать, что я начинал снимать его, ничего не понимая в процессе кинопроизводства. До этого я трудился, например, вторым режиссером у Оксаны Карас на фильме «Хороший мальчик», получившем в прошлом году Гран-при «Кинотавра». Хотя в названии этой должности присутствует слово «режиссер», оно не должно вводить в заблуждение: ты занимаешься планированием и организацией съемок, сведением воедино всех съемочных планов и графиков, ты должен понимать, что, когда, где и как будет происходить. Это реально адова работа, но она очень закаляет. На съемках «Карпа» мне повезло в том, что я был окружен исключительно профессиональными людьми. И я им очень благодарен за то, что, будучи гораздо более опытными, чем я, они меня не сожрали. Просто невероятный вклад в производство этого фильма внесли исполнительный продюсер Мария Авербах и директор Алена Ковалева. Я бы сломал себе хребет, если бы не они.

«Карп отмороженный» получил приз зрительских симпатий на Московском кинофестивале. Как вы думаете, что так тронуло публику?

Это история, понятная всем: она зайдет в любого и внутри каждого человека отзовется. И не важно, профессор он, инженер или не имеет вообще никакого образования. Если коротко и просто, то фильм о том, что у занятых детей не хватает времени на своих родителей и близких людей, а потом, когда становится уже поздно, мы кусаем локти, говоря себе: почему я не сказал то, что хотел сказать?

Три года назад я брал интервью у вашей бабушки, и Алиса Бруновна рассказывала о том, как она корила себя, когда умерла ее мать и она оказалась именно в такой ситуации.

Прабабушка умерла совершенно неожиданно. Как говорил Михаил Булгаков, беда не в том, что человек смертен, — беда в том, что внезапно смертен. Когда у тебя нет возможности подготовиться к смерти близкого, такая потеря становится особенно тяжелой.